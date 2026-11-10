전북 수능 수험생 1만7473명…시험장 65곳 운영 인력 4300여 명 투입

전북도교육청이 2027학년도 대학수학능력시험이 1주일여 앞으로 다가옴에 따라 도내 65개 시험장의 시설 점검과 운영 인력 배치, 부정행위 예방 대책 등 막바지 준비에 들어갔다. 특히, 스마트 안경 등 첨단 전자기기를 활용한 부정행위에 대비해 판별 전담 인력을 배치하고 비상 대응체계를 강화한다.

전북도교육청은 10일 수능 준비 상황을 안내하고 오는 19일 전주·군산·익산·정읍·남원·김제 등 도내 6개 시험지구 65개 시험장에서 시험을 치른다고 밝혔다. 응시생은 1만7473명으로 지난해 1만7937명보다 464명(2.6%) 줄었다. 시험 시간은 일반 수험생 기준 오전 8시40분부터 오후 5시45분까지다.

도교육청은 올 상반기 시험장을 확정한 뒤 지난 8월부터 방송 시설을 포함한 모든 시험장의 현장 점검을 마쳤다. 수능 전에는 전기·가스 안전 점검과 종합 점검을 추가로 진행하고, 미비점이 발견되면 즉시 보완할 계획이다.

시험 운영에는 4300여명이 투입된다. 시험 운영·감독 인력 3900여 명을 비롯해 중앙협력관 12명, 파견 감독관 65명, 경찰관 277명, 소방안전관리관 66명 등이 시험 관리와 문답지 보안, 수험생 안전 등을 맡는다.

수능 주간인 16일부터 20일까지는 도교육청과 시험지구교육지원청, 시험장 학교에 종합상황실을 설치한다. 교육부와 한국교육과정평가원 등 관계 기관과 협력체계를 구축해 돌발 상황에 신속히 대응할 방침이다.

올해는 스마트 안경 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위 예방에도 힘을 쏟는다. 도교육청과 시험장 학교에 스마트 안경 판별 전담 인력을 지정하고, 한국교육과정평가원까지 연결되는 비상 연락 체계를 마련한다. 파견 감독관과 수능 담당자에게는 기기 식별 요령과 부정행위 판단 절차를 교육하고, 시험장 책임자·부책임자·파견감독관 협의체를 통해 현장 대응의 일관성을 높일 계획이다.

수험생 예비 소집은 시험 전날인 18일 오전 10시에 진행한다. 수험생은 수험표를 받고 시험장 위치와 반입 금지 물품, 시험 중 유의 사항 등을 확인해야 한다. 스마트 안경을 포함한 모든 전자기기는 시험장 반입이 금지되며, 시험 당일에는 오전 8시10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다.

전북도교육청 관계자는 “모든 수험생이 그동안 쌓아온 실력을 안정적으로 발휘할 수 있도록 시험장 안전과 공정한 시험 운영을 최우선으로 철저히 준비할 계획”이라고 말했다.

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