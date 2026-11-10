강화군, 해수부 '어촌뉴딜' 선정… 분오리·미루지항 정비 나선다

인천 강화도 남측 분오리·미루지항에 100억원을 투입해 어항 정비가 이뤄진다. 강화군은 해양수산부 주관의 ‘2027년도 어촌뉴딜3.0(어촌회복형)’ 신규 대상지로 선정됐다고 10일 밝혔다. 군은 어업 기반의 개선과 함께 관광자원 연계, 고령자 돌봄시스템이 결합된 통합 회복형 모델을 기획해 공모에 당선됐다.

이번 사업은 2027∼2030년 4년간 화도면 사기리(분오리항)와 여차리(미루지항) 일원에서 추진된다. 총사업비는 국비 70억원, 지방비 30억원이다. 화도면 지역은 어항 접안·안전시설 부족 및 노후한 수산물 판매 환경, 심화하는 고령화로 복지체계 구축이 시급한 상황이다.

주요 내용은 △어촌스테이션 조성 △어항 인프라 정비 △사회혁신 프로그램과 주민 역량 강화로 구성된다. 세부적으로 어판장의 낡은 시설물 정비 및 증축, 부잔교·고보조명 설치, 공동작업장과 체험마을 연계 세족장 마련 등이 진행될 예정이다.

군은 지금까지 총 774억원 규모의 어촌·어항 재생사업에 나섰다. 어촌뉴딜300 사업으로 후포항·창후항·황산도항·초지항이 준공을 마쳤으며, 외포권역(2022년 선정)은 연내 마무리를 앞뒀다. 어촌신활력사업 대상인 장곳항(2023년)과 주문도항(2024년)도 차질 없이 진행 중이다.

박용철 강화군수는 “분오리·미루지항 어업인들의 열정과 행정 역량이 모여 이뤄낸 결실”이라며 “어촌스테이션 중심으로 소득과 돌봄이 어우러지는 활기찬 마을을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

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