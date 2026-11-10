국힘, 청와대 앞 현장 의총… “조작기소 특검 거부권 행사해야”

국민의힘은 10일 청와대 앞에서 현장 의원총회를 열고 이재명 대통령에게 조작기소 특검법에 대한 재의요구권(거부권) 행사를 촉구했다. 지난 주말 대규모 장외집회와 전날 청와대 앞 현장 최고위원회의에 이어 연일 여론전에 나서며 대여 공세 수위를 끌어올리고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 10일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

장동혁 대표는 이날 의총에서 “이번 특검법은 감옥에 있어야 할 이재명을 꺼내기 위한 이재명 탈옥법”이라며 “이 법에 대해 거부권이 행사되지 않는다면 대한민국 전체가 나서서 거부권을 행사해야 한다”고 주장했다.

이어 “다음 총선과 대선에서 이재명 정권을 심판하고 역사와 법의 심판대에 세울 수 있도록 국민들께서 힘을 주실 것”이라며 “탄핵이 필요하다면 탄핵할 수 있는 힘을 주실 것”이라고 강조했다.

장 대표는 청와대가 조작기소 특검법을 이날 이 대통령 주재로 열리는 제48회 국무회의가 아닌 다음 주 국무회의에 상정할 예정이라고 밝힌 데 대해서도 비판을 쏟아냈다. 그는 “이 대통령이 본인의 죄가 되는 것이 두려워 모든 책임을 국무총리와 다른 국무위원들에게 넘기려는 꼼수일 것”이라고 말했다.

정점식 원내대표는 “공소 취소는 재판 취소이자 헌법 취소, 정의 취소이며 결국 정권 취소로 이어질 것”이라며 “이재명 탈옥 프로젝트의 결말은 이재명 정권의 조기 종말뿐”이라고 주장했다.

중대범죄수사청과 공소청을 향해서는 특검에 검사와 수사관을 파견하지 말라고 촉구했다. 정 원내대표는 “마땅히 특검에 검사·수사관을 파견하는 것을 거부해야 한다”며 “현행법상 여러분에게는 수사권이 없다. 특검에 가서 수사하겠다는 것은 법을 어기는 꼼수”라고 지적했다.

이어 “양심도 의리도 없는 정권의 충견이 되지 말라”며 “특검에 참여해 공소 취소라는 무도한 사법 내란의 부역자가 된다면 여러분 또한 훗날 수사와 처벌의 대상이 될 수 있다는 점을 명심하라”고 경고했다.

국민의힘은 이날 청와대 앞 현장 의총에 이어 오는 14일 부산을 시작으로 권역별 장외집회를 이어갈 계획이다. 청와대 앞 1인 시위도 이 대통령이 조작기소 특검법에 거부권을 행사할 때까지 지속하기로 했다. 전날 정 원내대표가 첫 주자로 나선 데 이어 이날은 우재준 최고위원이 1인 시위를 벌였다.

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