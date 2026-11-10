폴란드 총기 난사범 사망…범행 동기 미궁 속으로

폴란드 제2도시 크라쿠프의 총기 난사범이 사망하면서 범행 동기가 미궁에 빠지게 됐다.

AP통신 등에 따르면 9일(현지시간) 총격범이 병원에서 치료 중 사망했다. 그는 지난 7일 크라쿠프 광장에서 행인들을 향해 총을 쏜 뒤 경찰과 총격전을 벌이다 중상을 입고 입원했다.

8일(현지 시간) 폴란드 크라쿠프 중앙광장 인근 상점의 깨진 유리창에 경찰 통제선이 설치돼 있는 모습. AP연합뉴스

선반공으로 일한 총격범은 당국의 허가를 받아 총기를 합법적으로 소지했다. 전과는 없었다. 검찰은 그의 차량과 집에서 총기 11자루와 탄약 약 500발을 압수했다. 그의 집에선 부모, 여동생 등 가족 3명이 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.

폴란드 검찰은 범행 동기와 공범 유무를 계속 수사하겠다는 입장이다. 프셰미스와프 노바크 검찰 대변인은 이날 기자회견에서 “범행 동기를 말하기는 너무 이르다”며 “극우든 극좌든 특정한 정치 운동과 관련된 뚜렷한 상징을 발견하지 못했다”고 밝혔다. 마르친 키에르빈스키 내무장관도 “모든 가설과 단서를 검토하고 확인해야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지