김포시, 평화경제특구 공식 도전장… 대곶·월곶 친환경 첨단경제 청사진

경기 김포시가 친환경 첨단경제 조성의 청사진을 그린다. 평화경협·연구개발(R&D) 기능을 수행할 대곶지구와 물류·교류 거점의 월곶지구가 통합된 복합형 모델을 구상 중이다.

시는 도 평화경제특구 2차 후보지 공모에 대곶지구(136만㎡)와 월곶지구(80만㎡)를 연계시킨 약 216만㎡ 규모를 신청한다고 9일 밝혔다. 김포의 특구는 남북관계가 개선되기만을 기다리는 게 아니라, 당장 경제적 성과를 낼 수 있고 남북 경제협력이 재개되면 더욱 큰 성장으로 이어질 것이라고 시는 내다봤다.

대곶지구는 한국수자원공사가 시행하는 대곶 환경재생혁신복합단지 내 스마트·첨단제조, 순환경제·에너지 등 미래산업 중심으로 거듭난다. 월곶지구는 월곶일반산업단지를 기반으로 평화교류 물류 거점으로 특화한다. 두 지구를 국도 48호선 등으로 연결해 하나의 경제권으로 묶는다.

시는 평화경제특구가 유치될 때 2조4514억원 상당 생산과 1만1301명 규모의 고용 유발 효과를 기대할 수 있다고 추산했다. 시는 공모 마감일인 이달 13일까지 도에 후보지 신청서를 제출하고, 도는 서면·사전 심의와 종합평가 뒤 12월 초 최종 결과를 발표할 예정이다.

이기형 김포시장은 “70년 넘게 분단의 끝자락에서 안보를 위해 희생해 온 김포가 이제는 평화경제 첫 문을 열어야 한다”며 “철책 너머를 바라보던 도시에서 세계를 향해 길을 내는 도시를 만드는 데 민선 9기 김포시는 총력을 다할 것”이라고 말했다.

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