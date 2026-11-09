방위사업청, AI 분야 선도연구기관 3곳 지정… KAIST·ETRI·LG AI연구원

방위사업청은 국방 분야 인공지능(AI) 기술혁신을 이끌고 방산 중소기업의 성장을 지원하기 위해 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI), LG AI연구원을 AI 분야 선도연구기관으로 지정했다고 9일 밝혔다.

선도연구기관은 국방 중소·벤처기업의 기술혁신을 체계적으로 지원하고 산·학·연 협력의 거점 역할을 하는 기관이다.

방사청은 AI 관련 연구개발 역량과 기술·인프라를 갖춘 기관을 중심으로 중소기업의 기술개발부터 사업화까지 지원해 민간의 혁신기술이 국방 분야에 적용되도록 한다는 방침이다.

방사청은 이번에 지정한 선도연구기관을 활용해 두 가지 사업을 추진한다.

먼저 선도연구기관과 중소기업이 협력해 완성 무기체계 시제품을 연구개발하고 실증하는 ‘국방혁신랩 사업’을 올해 12월부터 추진할 계획이다.

이어 선도연구기관의 연구개발 인프라와 기술을 활용해 중소기업의 연구개발 역량 강화를 돕는 ‘선도연구기관 지원사업’을 2027년부터 시작할 예정이다.

방사청은 이같은 지정이 중소기업의 국방 AI 연구개발 역량을 높이고, 우수한 민간 AI 기업의 방산 분야 참여를 확대하는 계기가 될 것으로 기대했다.

이형석 방사청 방위산업진흥국장은 “AI는 미래 국방의 핵심 기술로, 우수한 민간 기술을 국방 분야에 신속하게 적용하기 위해서는 연구기관과 기업 간 긴밀한 협력이 중요하다”고 말했다.

이 국장은 선도연구기관을 중심으로 중소기업의 기술개발과 사업화를 지원해 경쟁력 있는 방산 생태계를 조성하겠다는 뜻도 밝혔다.

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