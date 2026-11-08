‘명가’ 수원 삼성의 귀환… 3년 만에 1부 승격

프로축구 K리그를 대표하는 명문 구단 수원 삼성이 3년 만에 1부리그 복귀에 성공했다.



2023시즌 창단 이후 처음으로 2부리그 강등이라는 수모를 겪고 두 차례 승격 도전에서도 고배를 마셨던 수원이 세 번째 도전에서 결실을 봤다. 이정효(사진) 감독을 영입해 전권을 부여하면서 구단의 체질 개선에 나선 것이 결실을 맺었다.

프로축구 수원 삼성 이정효 감독과 선수들이 8일 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와의 K리그2 경기에서 2-0으로 승리하며 K리그1 승격을 확정한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 수원=연합뉴스

수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 2026 32라운드 홈경기에서 용인FC를 2-0으로 꺾었다. 이로써 시즌 20승6무4패로 승점 66을 쌓은 수원은 두 경기씩을 남겨 놓은 가운데 3위 서울 이랜드(승점 57)와 격차를 승점 9로 벌려 남은 경기 결과와 관계없이 자동 승격이 주어지는 2위를 확보해 다음 시즌 K리그1행을 확정했다. 이날 무승부만 거둬도 승격이 가능했지만, 홈팬들 앞에서 승리로 1부 복귀를 자축했다.



올 시즌 평균 관중 1만6000명 이상을 기록하며 K리그2에서 유일하게 평균 관중 1만명을 넘기는 등 팬들의 변함없는 지지를 보였던 홈 팬들과 함께 오랜 기다림 끝에 찾아온 승격의 순간을 함께했다. 수원은 이제 승점 1만 더하면 K리그2 자력 우승도 확정지을 수 있다.



전반 초반 용인에 슈팅과 코너킥을 허용하며 탐색전을 벌인 수원은 점차 공격의 주도권을 잡았다. 전반 32분 에드가라스 두비츠카스가 선제골을 터뜨리며 균형을 깼고, 후반에도 공세를 이어갔다. 후반 54분에는 키란 르본이 추가 골을 넣으며 승기를 잡았다. 이후 수원은 교체카드를 활용해 선수들의 체력을 안배하며 경기를 운영했고, 용인은 비티뉴와 가브리엘 등을 앞세워 만회 골을 노렸지만 수원의 골문을 열지 못했다. 수원은 두 골 차 리드를 끝까지 지켜내며 승격의 환호성을 외쳤다.



이번 승격은 수원 구단 역사에서도 의미가 남다르다. 1995년 창단한 수원은 K리그1 우승 4회와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 우승 2회를 차지한 전통의 명문 구단이다. 하지만 모기업이 삼성전자에서 제일기획으로 바뀌면서 투자가 줄어든 상황에서 잦은 감독 교체와 프런트의 선수 영입 실패 등이 겹치면서 추락이 시작됐다. 결국 2023년 리그 K리그1 최하위(12위)에 그치며 강등의 쓴맛을 봤다. 그래도 수원이라면 곧바로 K리그1에 복귀할 것만 같았다. 하지만 두 차례 승격 문턱에서 좌절하는 등 1부리그 복귀는 생각처럼 쉽지 않았다. 2024시즌 K리그2에서 6위에 그쳐 승강 플레이오프(PO) 진출에 실패했고, 지난해에는 정규리그 2위로 승강 PO에 올랐지만 제주 SK에 밀려 K리그1 복귀가 무산됐다.



이러자 수원은 올 시즌 사령탑 교체와 선수단 개편을 통해 반전을 모색했다. 그 중심에는 이정효 감독이 있었다. 2022년 광주FC 지휘봉을 잡고 부임 첫해 팀을 K리그1으로 올려놓은 데 이어 광주를 K리그1에서도 강팀으로 만들며 지도력을 인정받은 이 감독을 영입한 수원은 그에게 코칭스태프 구성과 선수 영입 등 전권을 부여하며 힘을 실어줬다. 이는 겨울 이적시장에서 11명, 여름 이적시장에서 6명을 영입하는 등 대대적인 선수단 개편으로 이어졌고 결국 성공으로 이어졌다.



수원의 승격 과정에서는 젊은 선수들의 활약도 빼놓을 수 없다. 이날 선발 출전한 국내 선수 8명이 모두 2000년생 이후 출생자일 정도로 젊은 선수들이 주축을 이뤘다. 이 감독은 경기 전 “아직 끝났다고 생각하지 않는다. 선수들에게 손에 쥔 것이 없다고 독려했다”며 “경험이 적은 어린 선수들은 이런 경기에서 느슨해질 수 있어 멘털을 다잡았다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지