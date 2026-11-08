‘크랙게이트’에 흔들린 아이폰 듀오…이번엔 힌지 이상 논란

애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’ 사진=애플코리아 제공

애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’에서 화면 갈라짐에 이어 힌지(경첩)가 걸렸다가 저절로 풀렸다는 사용자 경험담이 잇따르고 있다.

출시 초기부터 이어진 이른바 ‘크랙게이트’에 이어 접고 펴는 핵심 부품에서도 이상 사례가 나오면서 제품 내구성 논란이 다시 불거진 것이다.

8일 글로벌 IT 전문매체 폰아레나에 따르면 지난 4일(현지시간) 이 매체에 사연을 전한 한 아이폰 듀오 사용자는 기기를 딱딱한 바닥에 실수로 떨어뜨린 뒤 다시 펼치려다 힌지에서 걸리는 듯한 저항을 느꼈다. 출시 직후부터 온라인에 경험담이 쏟아진 바로 그 증상이었다.

이 사용자는 무리하게 힘을 주지 않고 기기를 다시 접은 뒤 애플스토어 방문을 준비했다. 이어 1시간 뒤 다시 펼쳐 보자 저항은 큰 소리가 날 때까지 이어졌고, 그 뒤 화면은 끝까지 펼쳐졌다.

화면이 깨지기 직전에 나타나는 증상으로 알려진 접힘 부분의 볼록한 자국도 살폈지만 없었다. 이 사용자의 기기는 별도 수리 없이 정상으로 돌아온 것으로 전해졌다.

이런 일을 겪은 건 이 사용자만이 아니었다. 미국 온라인 커뮤니티 레딧에도 똑같은 경험을 했다는 아이폰 듀오 사용자들의 글이 이어졌다.

◆ 걸렸다 풀린 힌지, 깨진 기기와 같은 결함일 수도

폰아레나는 일부 아이폰 듀오의 힌지 안에서 부품이 제자리를 벗어났다가 다시 맞물려 들어간 것으로 추정했다.

그러면서 이들 기기도 화면이 깨진 기기와 같은 결함을 안고 있을 수 있다고 봤다. 다만 더 조심스럽게 다뤄졌거나 결함 정도가 덜했을 것이라는 설명이다.

문제는 저항을 무시하고 힘을 줄 때다. 폰아레나는 힌지가 걸린 상태에서 더 세게 펼치려다 큰 파열음과 함께 내부 화면이 깨졌다는 경험담이 온라인에 수없이 올라와 있다고 전했다.

◆ 원인은 아직…‘힌지 설계’냐 ‘불량 소재’냐

아이폰 듀오는 지난달 23일 출시 직후부터 기기를 접을 때 힌지 중앙 지지대를 중심으로 화면이 갈라지거나 하얀 선이 생겼다는 경험담이 이어졌다.

논란이 커지자 애플은 지난달 27일(한국시간) 소수의 아이폰 듀오 제품에서 내부 디스플레이 문제가 있다고 인정하고, 문제를 겪는 이용자에게 애플케어를 통해 교체받도록 안내했다. 다만 균열 원인이나 해당 기기 규모는 밝히지 않았다.

원인을 두고는 해석이 엇갈린다. 수리 전문업체 아이픽스잇은 아이폰 듀오를 분해해 컴퓨터단층촬영(CT) 영상과 3차원 힌지 모델로 분석한 결과, 기기를 접을 때 힌지 중앙 지지대가 충분히 내려가지 않거나 곡선형 레일이 제대로 들어가지 않아 화면을 누를 수 있다는 두 가지 가설을 내놨다.

다만 아이픽스잇은 추가 시험 없이는 이것이 실제 원인인지 말하기 어렵다고 했다.

반면 중국 소셜미디어 웨이보에서 활동하는 IT 정보 유출가 캉(Kang)은 힌지 설계에는 문제가 없고 한 협력업체가 쓴 불량 소재가 원인이라고 주장했다. 애플이 일련번호로 문제 물량을 가려낼 수 있다는 주장도 덧붙였다. 애플은 어느 쪽도 확인하지 않았다.

◆ 329만원짜리 폰을 ‘애지중지’해야 하나

값에 걸맞지 않은 내구성을 꼬집는 목소리도 나온다. 폰아레나의 압둘라 아심 기자는 휴대전화를 이렇게까지 애지중지할 필요는 없다는 이용자들의 지적에 동의하며 “시작가가 2000달러인 데다 언제든 고장 날 수 있는 휴대전화는 절대 사지 않겠다”고 꼬집었다.

아이폰 듀오의 미국 판매가는 1999달러부터 시작하고, 국내 출고가는 256GB 기준 329만원이다.

수리비 부담도 크다. 폰아레나에 따르면 보증 기간이 끝난 아이폰 듀오의 내부 화면을 교체하는 비용은 999달러로, 새 기기 값의 절반에 이른다. 삼성전자 갤럭시Z 폴드8(579달러)보다 420달러 비싸다.

앞서 국내에서는 아이폰 듀오 출시 뒤 1주일(10월 23∼29일)간 갤럭시Z 폴드8 판매량이 직전 1주일보다 20% 이상 늘었다는 이동통신업계 집계가 나오기도 했다.

◆ 힌지가 뻑뻑하면 다시 접어야

폰아레나는 아이폰 듀오를 펼칠 때 저항이 느껴지면 억지로 펴지 말고 다시 접은 뒤 곧바로 애플스토어를 찾으라고 권했다.

애플도 지난달 27일 고객지원 문서 ‘아이폰 듀오 힌지 문제 해결’을 게시했다. 애플은 이 문서에서 △기기가 완전히 펼쳐지거나 접히지 않음 △여닫을 때 예상치 못한 소리 △헐거운 힌지 △휘거나 부러진 힌지 △힌지 작동에 영향을 주는 외관 손상을 힌지 이상 증상으로 꼽았다.

이런 증상이 있으면 먼저 사용 설명서의 힌지 취급·안전 안내를 참고하고, 그래도 해결되지 않으면 타사 케이스와 화면 보호 필름을 떼어 낸 뒤 힌지를 따라 이물질이나 먼지가 끼었는지, 외관에 찌그러지거나 긁힌 곳이 있는지 살피라고 안내했다.

애플은 “힌지 문제에는 진단 기능이나 소프트웨어 해결책이 없다”며 기기를 재시동하거나 업데이트·복원할 필요는 없다고 밝혔다. 이런 점검으로도 해결되지 않으면 내부 디스플레이 부품을 교체하도록 했다.

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