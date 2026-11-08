삼성전자 현금 총알 200조…다음 투자처는 어디?

역대 최대 호황을 맞은 삼성전자가 국내 기업 최초로 현금 보유액이 200조원을 넘어선 것으로 나타났다. 삼성전자가 막강한 자금력을 토대로 올해 110조원에 달하는 주주환원책을 시행하는 것은 물론 시설투자와 연구개발 등 미래 성장에도 130조원 넘게 투자할 것으로 예상된다.

삼성전자 본사. 뉴시스

8일 업계에 따르면 삼성전자는 3분기 말 기준 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품 등을 포함한 현금 자산이 214조8000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이전 분기 190조원에서 24조8000억원 증가하면서 국내 기업 최초로 200조원을 넘긴 것이다.

지난해 같은 기간 108조5000억원과 비교하면 거의 2배에 달했다. 차입금을 제외한 순현금도 197조6000억원으로 200조원에 육박했다. 전체 자산은 이전 분기 759조4805억원보다 32조3614억원 늘어난 791조8419억원으로 800조원을 목전에 뒀다.

늘어난 현금은 주주환원과 미래 투자를 위한 재원으로 활용될 것으로 예상된다. 특히 주주환원액은 올해 목표의 최대치인 110조원에 달할 전망이다.

삼성전자는 3·4분기 30조원을 포함해 올해 누적 현금배당액이 35조원에 달했다. 올해 주주환원 계획이 90조~110조원인 점을 고려하면 올해 주주환원 잔여 재원은 55조~75조원이다. 실제 집행 규모를 두고 업계에서는 삼성전자의 현금 흐름을 볼 때 75조원을 모두 채울 수 있다는 관측이 나온다.

215조원에 육박하는 현금 자산이 연말엔 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 올해 주주환원 계획을 최대치인 110조원으로 실행하기에 무리가 없다는 것이다.

3분기 현금 자산이 114조4600억원인 SK하이닉스도 올해 주주환원 규모를 100조원으로 제시한 바 있다. 추가로 환원하는 75조원은 현금배당과 함께 상당 규모로 자사주 매입과 소각에 쓰일 것으로 예상된다. 삼성전자는 자사주 매입 시 최근 할인율이 높아진 우선주 매입 비중을 늘리는 방안도 적극 검토할 계획이다.

미래 성장을 위한 시설투자와 연구개발비도 올해 나란히 역대 최대 기록을 갈아치우며 합계 100조원을 훌쩍 넘을 것으로 보인다. 우선 시설투자에는 84조4000억원이 집행될 예정이다. 이는 지난해 52조7000억원에 비해 60%가량 급증한 수준이고, 기존 역대 최고 기록인 2024년 53조6000억원과 비교해도 57%가량 많은 수준이다.

전체 시설투자비 중 76조8000억원은 반도체(DS) 부문에 투입해 메모리 신규 팹(공장)을 짓고, 미국 테일러 팹의 파운드리 사업을 강화할 방침이다. 연구개발비도 올해 1·4분기 11조3000억원, 2·4분기 16조원, 3·4분기 14조4000억원으로 올해 누적 41조7000억원을 기록, 역대 연간 최고 기록을 세운 지난해 37조7000억원을 이미 넘어섰고 연간으로는 50조원 돌파가 유력하다.

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