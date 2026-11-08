김현철 "유재석 결혼 축의금 50만원…환불해줬으면 해"

코미디언 김현철이 유재석에게 잘보이고 싶어 유재석이 결혼할 때 축의금을 많이 냈다고 했다.

김현철은 7일 방송한 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에 나와 결혼식 축의금에 관해 얘기했다.

김현철은 강호동과 1970년생 동갑내기 친구라며 "많이 불편하다"고 했다.

그러면서 그는 20년 전 강호동 결혼식 당시 이야기를 꺼냈다.

김현철은 "당시 경조사가 많아서 선을 정했다. 친한 PD는 10만원, 메인 작가는 5만원, 다른 친한 작가는 3만원으로 정했다. 호동씨가 결혼하길래 잘 보여야겠다고 생각해서 엄청난 돈 15만원을 냈다'고 했다.

이어 "20만원은 부담스럽고 15만원은 할 만하더라"고 덧붙였다.

다만 그는 강호동과 비슷한 시기에 결혼한 유재석에게는 축의금 50만원을 냈다고 해 웃음을 자아냈다.

김현철은 "유재석이 프로그램을 많이 할 시기라 잘 보이려고 했다"고 했다.

그는 "(유재석에게) 50만원을 냈지만 누린 혜택이 없어 30만원은 환불해주길 바라는 마음이다. 웃기려고 하는 말이 아니다"고 했다.

또 "15만원을 한 강호동이 'X맨'에서 만나도 재밌게 생각해주는데 유재석은 많은 사람과 다 친해서 나를 똑같이 대한다. 나는 50만원을 한 사람인데"라고 해 웃음을 안겼다.

김현철은 "(환불해달라고) 차마 말 못했는데 내 결혼식에 몇 배 더 축의를 해서 고마웠다. 이럴 줄 알았으면 그때 내가 100만원을 채울 걸 하는 마음이 들더라"고 했다.

<뉴시스>

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