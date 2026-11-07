엔비디아, 신주 인수금액 1조3400억 납입…네이버 ‘3대 주주’로

엔비디아가 네이버의 제3자 배정 유상증자 신주 인수대금을 모두 납부해 3대 주주에 올랐다.

지난 7월24일(현지시간) 이해진 네이버 이사회 의장(오른쪽)이 미국 캘리포니아주 엔비디아 사옥에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 10억달러 규모 전략적 투자 계약을 체결한 후 악수를 하고 있다. 네이버 제공

7일 네이버에 따르면 엔비디아가 전날 신주 인수대금 약 1조3412억원을 납입했다. 발행 주식은 보통주 655만8435주로 주당 발행가는 20만4500원이다.

신주 상장 예정일은 오는 27일이다.

엔비디아는 네이버 지분의 약 4.13%를 확보할 것으로 보인다.

올해 8월 기준 네이버의 최대 주주는 지분 9.49%를 보유한 국민연금공단이며, 자산운용사 블랙록이 지분 7.31%를 보유 중이다.

앞서 네이버는 지난 7월 엔비디아와 신주 인수계약을 체결하고 제3자 배정 유상증자를 결정했다.

네이버는 이번 투자의 선결 조건이었던 최소 90억달러(약 12조1500억원) 규모의 컴퓨팅 인프라 확보도 마쳤다고 밝혔다.

기존 3대 주주였던 창업자 이해진 네이버 이사회 의장의 지분율은 신주 발행으로 4.03%에서 약 3.84%로 낮아질 전망이다.

최종 지분율은 실제 적용 환율에 따른 발행주식 수에 따라 달라질 수 있다.

이 의장은 글로벌 인공지능(AI) 경쟁 대응과 사업 기반 확대를 위해 지분 희석을 감수하면서까지 엔비디아의 투자를 유치한 것으로 보인다.

네이버는 이번 투자를 발판으로 엔비디아, 브룩필드와 추진하는 글로벌 AI팩토리 공동 구축 사업을 본격화할 계획이다.

자본 유치와 컴퓨팅 인프라 확보로 글로벌 AI 시장에서 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

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