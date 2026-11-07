FT "美, 젠슨 황 '中스파이 의혹' 여성과 연인 관계였다고 판단"

미국 정부가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관에 스파이로 포섭된 것으로 의심되는 여성 기업인과 연인 관계였다고 판단하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 7일(현지시간) 보도했다.



FT가 인용한 소식통들에 따르면 미 당국자들은 올해 초 정보기관이 확보한 첩보를 토대로 이 같은 내용의 메모를 작성했다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 오른쪽은 2024년 6월 타이베이의 한 술집에서 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습. 대만 연합보·넷선더 링크드인 캡처

메모에는 젠슨 황이 싱가포르 소재 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 앨리스 황(Alice Huang·중국명 황러)과 연인 관계였다는 내용이 담겼다.



미 정보당국은 중국 국적을 지닌 앨리스 황이 중국의 핵심 정보기관인 국가안전부(MSS)에 스파이로 포섭된 것으로 판단하고 있다.



미 뉴욕타임스(NYT)도 이 메모에 앨리스 황이 중국 국가안전부의 스파이라는 첩보가 담겼으며, 그가 젠슨 황에 관한 정보를 수집하기 위해 포섭됐다고 보도했다.



중국 정보기관은 앨리스 황을 통해 미국의 인공지능(AI) 반도체 관련 정보를 수집하고, 엔비디아가 최첨단 반도체를 중국에 공급하도록 영향력을 행사하려 했던 것으로 전해졌다.



메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 지난 5월 중국을 방문하기 직전 소수의 미 정부 최고위 당국자들에게 공유됐다고 FT는 전했다.



엔비디아는 두 사람의 관계 및 미 정부 메모에 대한 논평을 거부했다. 다만 앞서 젠슨 황이 "매년 수천 명의 고객사 임원들을 만난다"고 밝힌 바 있다.



백악관과 미 중앙정보국(CIA)도 관련 논평을 거부했으며, 앨리스 황에게는 논평을 요청하기 위한 연락이 닿지 않았다고 FT는 밝혔다.



젠슨 황과 앨리스 황은 2024년 6월 대만 타이베이의 한 술집에서 다른 인공지능(AI) 기업 임원들과 함께 있는 모습이 사진으로 공개되기도 했다.



앨리스 황이 소속된 메가스피드는 미국의 수출통제 조치를 위반해 엔비디아의 첨단 반도체를 중국으로 밀반입했다는 의혹으로 미 당국의 조사를 받아왔다. 엔비디아는 자체 조사 결과 위법 행위의 증거가 없다고 판단했다.

<연합>

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