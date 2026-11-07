“어제보다 5~10도 뚝”… 서울·인천·대전·청주 첫 얼음

서울에 올가을 첫 얼음이 얼었다. 서울 아침 기온은 0.5도까지 떨어져 올가을 가장 낮았다.

기상청은 7일 서울 종로구 송월동 서울기상관측소에서 첫 얼음이 관측됐다고 밝혔다. 지난해(10월28일)보다 10일, 평년(11월3일)보다 4일 늦다.

기상청은 7일 서울 종로구 송월동 서울기상관측소에서 첫 얼음이 관측됐다고 밝혔다. 기상청 제공

인천·대전·청주에서도 첫 얼음이 관측됐다. 인천은 지난해보다 4일 늦지만 평년보다 2일 빠르다. 대전은 지난해보다 4일, 평년보다 4일 늦다. 청주는 지난해보다 4일, 평년보다 5일 늦다.

기상청에 따르면 이날 오전 7시 기준 일최저기온은 서울 0.5도, 인천 2.4도, 수원 0.3도였다. 서울 은평은 -3.3도, 경기 파주 판문점은 -6.6도를 기록했다. 강원 인제 설악산은 -9.0도까지 내려갔다. 춘천 -4.6도, 대전 -0.5도, 안동 -0.9도였다.

서울 아침 최저기온이 3도까지 떨어지며 급격히 추워진 6일 서울 종로구 광화문네거리에서 외투 모자를 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합

기상청은 서울 등 일부 지역에서 올가을 가장 낮은 일최저기온을 기록했다고 밝혔다. 북서쪽 찬 공기가 남하한 영향이다.

동쪽 지역과 전남 중심으로 한파특보가 발효됐다. 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권을 보였고, 그 밖의 대부분 지역도 5도 이하였다.

추위는 당분간 이어진다. 8일 아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 7~15도다. 기온은 당분간 평년(최저 2~11도, 최고 14~19도)보다 낮겠다.

7~8일 전국 대부분 지역의 일교차는 10~15도로 크겠다. 7일은 바람도 다소 강해 체감온도가 더 낮겠다.

절기상 입동을 하루 앞두고 추위가 찾아온 6일 대구 동구 반야월시장에 장이 선 가운데 시민들이 장을 보고 있다. 연합

8일에는 중부지방을 중심으로 비가 온다. 경기북부와 강원중·북부에서 오전에 시작해 늦은 오후 그 밖의 수도권과 강원도로 확대되겠다. 경기북동부와 강원내륙·산지에는 비 또는 눈이 내리겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎이다.

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