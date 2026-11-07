롯데, 인천에 ‘mom편한 놀이터’ 34호점 조성…2027년 3월 개장

롯데가 인천광역시, 아동복지전문기관 초록우산과 손잡고 어린이들을 위한 실내 놀이공간 조성에 나선다. 내년 3월 인천 부평구에 34번째 ‘mom(맘)편한 놀이터’를 개장할 예정이다.

롯데는 6일 인천시청에서 초록우산, 인천시와 ‘mom편한 놀이터 사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 롯데와 초록우산이 추진하는 어린이 놀이공간 개선 사회공헌사업의 전국 공모에서 인천시가 최종 선정됨에 따라 마련됐다.

협약에 따라 롯데와 초록우산은 인천시가 부평구에 건립 중인 아이사랑드림센터에 471.3㎡(약 140평) 규모의 ‘mom편한 놀이터’ 34호점을 조성한다. 롯데는 사업비를 지원하고 초록우산은 공간 설계와 시공을 맡는다. 인천시는 시설 완공 이후 유지보수와 운영을 담당한다. 놀이터는 내년 1월 완공해 시범 운영을 거친 뒤 3월부터 정식 운영할 계획이다.

‘mom편한 놀이터’는 롯데와 초록우산이 2017년부터 추진해 온 아동 놀이환경 개선 사회공헌사업이다. 올해 1월 경북 칠곡군에 32호점을 개장했으며, 광명시에 33호점 개장을 앞두고 있다. 롯데에 따르면 기존 놀이터들은 반경 2㎞ 이내 어린이집과 유치원, 초등학교 등 총 1727개 아동시설이 이용할 수 있는 곳에 위치해 있다.

롯데와 초록우산은 놀이터 설계 단계부터 지역 아동들의 놀이 경험과 요구를 조사해 공간 조성에 반영하고 있다. 인천에 들어서는 34호점 역시 지역 어린이들이 생각하는 하늘과 바다, 숲 등을 디자인에 반영했다.

임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장은 “아이들이 안전하게 놀고 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 아동의 놀 권리를 지켜내는 중요한 사회적 과제”라며 “앞으로도 아동 돌봄과 가족친화문화 확산을 위한 다양한 사회공헌 활동을 추진하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지