다이빙 주한 중국대사, 제주삼다수 공장 방문…“청정 수자원 가치 공감”

제주도개발공사는 한중수교 34주년을 맞아 방한한 다이빙 주한 중국대사가 5일 제주삼다수 생산 현장을 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 ‘2026 한중미래발전 제주-중국 교류주간’ 행사의 하나로 성사됐다. 이날 현장에는 다이빙 대사를 비롯해 덩밍푸 참사관, 진건군 주제주 중국총영사 등 주요 관계자들이 참석해 제주 청정 수자원의 가치와 우수한 관리 체계를 공유했다.

방문단은 먼저 제주삼다수 홍보관을 찾아 한라산에 내린 빗물이 화산송이층을 거치며 자연 여과되어 원수로 생성되는 과정과 제주 지하수의 과학적 특성에 대한 설명을 들었다. 이어 최첨단 설비를 갖춘 L5 스마트팩토리를 시찰하며 제품의 취수부터 검사, 포장에 이르기까지 전 과정이 자동화된 생산 공정을 꼼꼼히 살폈다.

5일 제주 제주시 조천읍 교래리 제주삼다수 공장을 방문한 다이빙 주한 중국대사와 김도영 제주개발공사 사장 등 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 제주개발공사 제공

현장 시찰 후 이어진 차담회에서 김도영 제주개발공사 사장은 “이번 방문이 제주와 중국 간의 상호 이해를 높이고 우호 교류를 한층 넓혀가는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

다이빙 대사는 “중국은 14억 인구를 보유한 거대한 시장인 만큼, 제주삼다수가 중국 시장에서 발휘할 수 있는 성장 잠재력이 매우 크다”며 “앞으로 제주삼다수와 중국 간의 협력이 더욱 확대되기를 기대하며, 우수한 브랜드 가치가 중국 전역에 널리 알려질 수 있도록 적극 협력하겠다”고 화답했다.

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