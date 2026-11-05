韓총리 "美민주당도 동맹 중시…한미관계 큰 변화 없을 것"

한성숙 국무총리는 5일 미국 민주당이 중간선거에서 상·하원 다수 의석을 확보한 것과 관련 "한미 양국 간 동맹관계는 민주당도, 공화당도 양쪽 다 중요하게 해왔기 때문에 (미국과) 한국과 관계에 있어서 아주 큰 변화는 없을 것이라고 본다"고 말했다.

한성숙 국무총리가 5일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 열린 내년도 예산안 심사를 위한 종합정책질의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

한 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 더불어민주당 이기헌 의원이 중간선거 결과를 어떻게 평가하냐고 묻자 "예상보다 민주당의 승리가 굉장히 강력했다"며 이같이 답했다.



이어 향후 대미 외교 전략에 대해서는 "항목 하나하나 별로 세부적으로 분석하고 더 대응해야 할 부분은 있다"며 "별도로 대응 체계를 가지고 부처별로 검토해야 할 사항은 진행하고 있다"고 설명했다.



한 총리는 또 이 의원이 외교안보 부처 사이 충돌이 있을 때의 조율 역할을 주문하자 "말씀주신 부분이 굉장히 중요하다"며 "관계부처 장관들을 좀 더 자주 만나서 (의견을) 듣고 같이 협의하는 자리를 많이 갖도록 하겠다"고 답했다.



이어 "지금 우리가 어디로 갈지 예측하기 너무 어려운 상황 속에 있다는 생각"이라며 "북한(문제)과 미국 (중간)선거 이후 (상황), APEC(아시아태평양경제협력체)에서의 회담 이후 반응들 이런 부분을 잘 살펴보겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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