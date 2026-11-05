영등포구, ‘민회’로 지역 현안 해결책 찾는다… 데이터센터 포함 10개 안건 선정 [지금 우리 동네는]

서울 영등포구가 구민이 지역 현안을 직접 토론하고 결정하는 ‘민회(民會)’의 상정 안건 10건과 구민 참가자 200명을 확정했다. 구는 직접 민주주의 과정을 거쳐 지역 현안의 해결책을 찾겠다는 방침이다.

5일 구에 따르면 민회는 헌법상 국민주권 원리와 지방자치법의 주민 참여 권리를 행정 현장에서 구현하는 영등포구만의 직접 민주주의 제도다. 구는 지난달 7일부터 30일까지 온라인과 오프라인 등을 통해 안건을 접수해 이 중 10개의 안건을 선정했다.

이번에 선정된 안건은 ▲주거지 인근 데이터센터 건립 갈등 해결 방안 ▲중장년·재취업자 AI 활용 취업프로그램 운영 ▲청소년 문화공간 확대 ▲영등포 타임스퀘어광장 구민 활용 방안 ▲보행환경 개선을 통한 쾌적한 거리 조성 ▲주거밀집지 주차공간 확충 및 공유 ▲통합신청사 건립 방향 논의 ▲출산율 1.0 달성을 위한 출산·육아 친화도시 조성 ▲어르신·중증장애인 통합돌봄서비스 ▲재활용품 품목별 배출 요일제 검토 등 10건이다.

토론 참가자 200명은 대표성을 확보하기 위해 공개 모집 후 동별 인구 비례에 맞춰 지역별 무작위로 총 추첨했다. 선발된 이들은 20일 오후 2시 영등포동 주민센터 5층 체육관에서 열리는 ‘사전토론회’에서 10개 안건을 대상으로 토론과 투표를 진행해 민회에서 논의할 최종 3개 안건을 채택한다.

그리고 12월 3일 오후 2시 신길책마루문화센터 1층 대체육관에서 열리는 민회 대토론회에서는 이 최종 안건 3개에 대한 구민들의 숙의와 토론을 거쳐 최종 사업을 선정하고, 이를 구정에 적극 반영할 예정이다.

구민이 직접 참석하는 대면 토론회와 별도로 민회 참가신청자 중 200명에 선정되지 않은 구민을 대상으로 온라인 토론도 병행한다. 사전 토론회와 민회 대토론회 일정에 맞추어 동시 진행되며 대상자는 문자를 통해 전송된 url을 통해 토론에 참여할 수 있다.

구 관계자는 “민회는 구민이 직접 구정을 이끌어가는 헌법도시 영등포의 상징적 사업이다”라며 “투명하고 공정한 토론을 거쳐 도출된 구민의 결정이 실질적인 구정 변화로 이어지도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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