정점식 “조작특검, 대통령 위한 재판삭제… 거리로 나갈 것”

국민의힘 정점식 원내대표는 5일 더불어민주당이 ‘조작기소 특검법안’의 처리를 추진하는 것에 대해 “반헌법적 의회 쿠데타”라며 “모든 수단과 방법을 총동원해 막아내겠다”라고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당장 필리버스터(무제한 토론)부터 진행하겠다. 여의도에서 막히면 거리로 나갈 것”이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 “조작 특검법의 본질은 대통령을 위한 재판 삭제다. 모든 사건에 조작 기소라는 낙인을 찍은 다음 사법부 판결을 완전히 갈아엎고 재판조차 받지 않겠다는 흉계(계략)”라며 “나아가 문재인 정권의 반헌법적 범죄 사건들도 수사 대상에 포함했는데, 이는 당내 계파 분열을 재판 삭제 연대로 봉합하려는 것”이라고 했다.

그러면서 “지금 민주당은 대통령을 자기 재판도 마음대로 지워버릴 수 있는 초법적 황제로 만들려고 한다”며 “왕당파 노릇을 하려는 민주당의 행태는 헌정사 최악의 수치로 남을 것”이라고 강조했다.

정 원내대표는 “국민과 함께 추악한 의회 쿠데타를 막아내겠다”면서 “반드시 이재명 대통령을 법정에 세우겠다. 민주당을 단죄하겠다”고 말했다.

국회 법제사법위원회는 전날 전체회의를 열고 윤석열정부 검찰의 조작 기소 의혹을 수사하는 특검법을 민주당 주도로 통과시켰다. 특검 수사 대상에는 대장동·위례신도시·백현동 개발 관련 배임, 쌍방울 대북 송금, 성남FC 후원 관련 뇌물, 문재인 정부 통계 조작, 서해 공무원 피격과 탈북 어민 강제 북송 의혹 사건 등이 포함됐다.

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