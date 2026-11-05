“늘 아픈 언니 먼저 챙기던 막내딸”…간호사 꿈꾸던 20대, 8명에 새 삶 주고 하늘로

아픈 언니를 먼저 챙기며 자신의 몫을 양보하던 22세 막내딸이 마지막 순간 장기기증으로 8명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

전수연 씨의 어머니 정영순 씨(왼쪽부터)와 생전 전 씨의 모습. 한국조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 전수연 씨(22)가 지난 2월 23일 전남 광주 동구 전남대병원에서 뇌사 장기기증으로 8명에게 생명을 나누고 세상을 떠났다고 5일 밝혔다.

전 씨는 갑작스럽게 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 평소 가족끼리 혹시 모를 상황에 장기를 기증하자고 이야기했던 부모는 깊은 슬픔 속에서도 딸의 뜻을 이어받기로 했다.

딸의 심장이 다른 사람의 몸에서 계속 뛰고, 딸의 눈으로 누군가 세상을 바라볼 수 있다면 남겨진 가족에게도 작은 위로가 될 것이라고 생각했기 때문이다.

전 씨는 심장과 폐, 간(분할), 양측 신장, 양측 안구를 기증해 8명의 환자에게 새 삶을 전했다. 피부 등 인체조직도 함께 기증했다.

전 씨는 조용하고 내성적인 성격이었지만 누구보다 가족을 먼저 생각하는 속 깊은 딸이었다. 특히 어린 시절부터 투병해 온 한 살 터울 언니를 늘 살뜰히 챙겼다. 자신이 갖고 싶은 것이 있어도 언니를 위해 양보했고, 가족에게 부담을 주지 않으려 애썼다.

어머니 정영순 씨는 “언니가 아프다 보니 수연이가 일찍 철이 들었다”며 “가족에게는 든든한 버팀목이었고, 나에게는 속마음을 터놓을 수 있는 친구 같은 딸이었다”고 회상했다.

전 씨에게는 이루고 싶은 꿈이 있었다. 학창 시절 제빵을 배우고 미용사 국가자격증을 취득할 만큼 손재주가 좋았던 전 씨는 최근 간호조무사 자격증을 준비하고 있었다. 자격증을 딴 뒤 돈을 모아 대학에 진학하고, 언젠가는 간호사가 돼 아픈 사람들을 돌보겠다는 계획이었다.

가족과 함께하고 싶은 소박한 바람도 있었다. 어머니와 단둘이 전국을 여행하는 것이었다. 구체적인 일정은 정하지 못했지만 언젠가 꼭 함께 떠나자고 약속했다.

아버지와도 나눈 약속이 있었다. 평소 자신을 살뜰히 챙겨주는 아버지에게 결혼식 때 손을 잡고 입장해야 하니 오래 살아야 한다고 당부하곤 했다.

하지만 딸은 끝내 그 꿈과 약속을 이루지 못했다. 어머니는 딸과 함께 여행을 떠나지 못한 것과 아버지 손을 잡고 결혼식장에 들어서는 모습을 보여주지 못한 것이 평생 마음에 남을 것 같다고 전했다.

가족이 딸의 이야기를 세상에 전하기까지는 8개월이 걸렸다. 슬픔을 추스르는 시간이 필요했지만, 딸이 마지막 순간까지 나눈 사랑과 생명의 의미가 오래 기억되기를 바라는 마음에서 기증 사실을 알리기로 했다.

가족은 딸의 심장이 누군가의 몸에서 다시 뛰고, 딸의 눈으로 다른 사람이 세상을 바라볼 수 있다는 사실에서 위안을 얻고 있다. 생전에 다른 사람의 아픔을 헤아리고 자신의 것을 내어주던 딸의 마음이 마지막 순간까지 이어진 셈이다.

어머니는 딸에게 “수연아, 그곳에서는 아프지 말고 여기서 못 했던 것들 마음껏 펼치며 행복하게 지내. 언니와 엄마, 아빠 걱정도 하지 말고 네가 하고 싶은 대로 해. 엄마 딸로 태어나 줘서 고마워. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.

한편 올해 들어 누적 뇌사 장기기증자는 지난 2일 기준 381명으로 집계됐다. 지난해 뇌사 장기기증자는 총 370명이었다.

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