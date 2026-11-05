“당연히 내가 못 본 것”…장원영, ‘볼 인사 거절’ 논란에 직접 나섰다

그룹 아이브 멤버 장원영이 명품 브랜드 불가리 행사에서 불거진 ‘볼 인사 거부’ 논란에 직접 나섰다. 그는 남성 임원의 인사를 의도적으로 피했다는 의혹에 대해 당시 행사 진행으로 정신이 없어 인사를 알아차리지 못한 것이라고 설명했다.

장원영은 지난 4일 유료 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 최근 온라인에서 확산한 불가리 행사 관련 영상에 대한 입장을 밝혔다.

그는 “불가리 행사 때 한 분의 볼 인사를 포토콜이다 보니 정신이 없어 놓쳤다. 그걸 오해할 수도 있나보다”라고 말했다. 이어 “행사 시작 전에 다 같이 웃으면서 서로 인사한 가족 같은 사이였다. 당연히 내가 못 본 것”이라고 설명했다.

장원형 사회관계망서비스(SNS) 캡처

장원영은 “설마 내가 안 했다고 생각하는 사람은 없겠지? 그럼 진짜 신기할 것 같다”고 덧붙였다.

이번 논란은 지난달 28일 서울 강남구 청담동에서 열린 이탈리아 명품 브랜드 불가리 행사에서 비롯됐다. 당시 불가리 공식 앰배서더 자격으로 참석한 장원영은 로라 부르데세 불가리 최고경영자(CEO)와 볼을 맞대는 방식으로 인사했다.

이후 빈센초 푸이야 불가리 글로벌 세일즈·리테일 부문 부사장이 같은 방식으로 인사하려 다가왔다. 그러나 장원영이 팔을 들어 거리를 유지하고 얼굴을 뒤로 빼면서 인사가 이뤄지지 않았다. 상대 임원이 잠시 멈칫하는 모습도 영상에 담겼다.

해당 영상이 지난 4일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하면서 논란이 일었다. 일부 누리꾼은 여성 CEO와는 볼 인사를 나누면서 남성 임원의 인사는 피했다며 공식 행사에서의 태도와 비즈니스 매너를 지적했다.

반면 볼 인사는 개인의 선택이며 원하지 않는 신체 접촉을 거부할 수 있다는 반론도 나왔다. 짧은 영상만으로 장원영의 의도를 단정해서는 안 된다는 의견도 이어졌다.

한편 장원영은 지난해 8월부터 불가리 공식 브랜드 앰배서더로 활동하고 있다.

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