현대건설, AI·빅데이터로 건설현장 품질관리 전 과정 디지털화

현대건설이 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용해 건설현장 품질관리를 디지털화한다. 콘크리트 타설 계획부터 균열 점검까지 모바일로 관리할 수 있도록 시스템을 개선했다.

현대건설은 5일 스마트 통합 검측 시스템인 ‘큐포켓(Q-Pocket)’의 기능을 품질관리 전반으로 확대한다고 밝혔다.

현대건설의 콘크리트 타설 현장에서 큐포켓(Q-Pocket)을 활용해 레미콘 품질관리 업무를 모바일로 진행하고 있다. 현대건설 제공

2021년 개발한 큐포켓은 모바일과 웹을 통해 검측·시험 계획 수립, 자재 검수, 콘크리트 균열 관리 등을 수행하는 시스템이다. 발주처와 감리단, 시공사, 협력사가 현장 품질 정보를 실시간 공유하도록 기능을 개선했다.

이번 개편에서는 콘크리트 품질관리 시스템인 ‘큐콘(QCON) v3’를 추가했다. 기상청의 날씨 예측 자료를 활용해 기온과 강우에 따른 콘크리트 타설 계획을 세우고, 양생 과정과 균열 발생 여부를 관리할 수 있다. 레미콘 차량의 출하와 배합 상태를 실시간 확인하고 빅데이터 활용해 콘크리트 강도를 예측하는 기능도 갖췄다. 콘크리트 재료분리와 철근 노출 등 관리하는 기능도 추가했다. 공장에서 제작한 건설 부재의 품질을 관리하는 탈현장건설(OSC) 관리 기능도 도입했다. 현장에서 수기로 작성한 품질관리 기록은 AI 문자 인식 기술을 이용해 사진 촬영만으로 시스템에 등록할 수 있다.

현대건설은 지난 8월 소프트자이온과 콘크리트 품질관리 관련 특허 3건에 대한 사용 협약에 체결했다.

현대건설 관계자는 “앞으로도 AI 기반 분석 기능과 현장 데이터 활용 체계를 지속적으로 고도화해 스마트 품질관리 기술의 활용 범위를 넓혀가는 것은 물론 100% 현장 적용을 위해 힘쓰겠다”라고 밝혔다.

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