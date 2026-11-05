커피 17잔 마셔야 받던 굿즈, 절반으로 줄었다…카페업계 연말 고객잡기

스타벅스가 일주일 동안 음료 구매 고객에게 적립 스티커를 두 배로 제공한다. 파스쿠찌는 크리스마스 케이크를 최대 40% 할인하고, 투썸플레이스는 연말 신제품을 앞세워 고객 확보에 나섰다. 커피전문점들이 본격적인 겨울 성수기를 앞두고 한정판 굿즈와 할인 행사를 잇달아 내놓고 있다.

스타벅스 코리아 제공

5일 유통업계에 따르면 스타벅스 코리아는 6일부터 12일까지 일주일간 제조 음료 구매 시 e-프리퀀시 스티커를 두 배로 적립하는 고객 감사 이벤트를 진행한다.

스타벅스 리워드 회원이 대상이다. 행사 기간 제조 음료 한 잔을 구매하면 기존 1개에 추가 1개를 더해 총 2개의 스티커가 적립된다. 미션 음료를 구매하면 미션 스티커 2개, 일반 음료를 구매하면 일반 스티커 2개를 받을 수 있다.

올해 겨울 e-프리퀀시는 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 총 17잔을 구매하고 스티커 17개를 모으면 증정품을 예약할 수 있는 행사다. 이번 더블 적립 기간에는 미션 음료 3잔과 일반 음료 6잔 등 최소 9잔만 구매해도 스티커 18개를 확보할 수 있다. 다만 미션 음료 구매 조건을 충족해야 하고, 스티커 1개는 남게 된다.

인기 증정품은 프랑스 디자인 브랜드 렉슨과 협업한 포터블 스피커다. 국내에 정식 출시되지 않은 '미노 티(Mino T)' 모델을 스타벅스 전용 색상으로 선보였다. 스피커 두 대를 연결해 스테레오 사운드로 사용할 수 있다.

코듀로이 백과 캔버스 토트백도 증정품에 포함됐다. 코듀로이 백은 백팩과 토트백으로 활용할 수 있고, 캔버스 토트백은 책과 플래너 등을 담을 수 있도록 제작됐다. 문구 브랜드 몰스킨과 협업한 플래너도 마련했다.

스타벅스는 예약이 마감된 포터블 스피커와 캔버스 토트백에 대해 일부 수령일의 예약 취소 대기도 운영하고 있다. 취소 물량이 나오면 대기 순서에 따라 예약 기회를 제공하는 방식이다.

추가 증정품도 있다. 스티커 17개를 완성한 뒤 제조 음료 5잔을 더 구매하면 미니 노트 키링을, 10잔을 더 구매하면 북 커버를 예약할 수 있다. 북 커버 예약은 19일부터 시작된다.

모든 증정품은 한정 수량이다. 물량이 소진되면 톨 사이즈 무료 음료 쿠폰 3장으로 대체 지급될 수 있다. 한 계정당 증정품 예약은 첫 예약을 포함해 7일 동안 최대 5개로 제한된다.

파스쿠찌는 크리스마스 케이크 사전예약으로 연말 고객을 공략하고 있다.

지난달 29일부터 시작한 사전예약 행사에서는 크리스마스 시즌 케이크 6종을 선보였다. 8일까지 해피오더 앱에서 예약하면 일반 시즌 케이크는 40%, 스와로브스키 협업 제품인 '크리스탈 스완'은 30% 할인받을 수 있다.

9일부터 22일까지 예약하면 30%, 23일부터 12월 17일까지는 25% 할인 혜택이 적용된다.

올해는 스와로브스키가 전개하는 '카페 스와로브스키'와 협업했다. 사전예약 한정 상품인 크리스탈 스완 케이크는 화이트 초콜릿 무스에 바닐라 글레이즈와 레몬 젤리를 더하고 핑크색 백조 모양 초콜릿으로 장식했다. 6일에는 협업 머그도 시즌 한정으로 출시한다.

트리 모양의 '미라클 스노우 트리', 딸기 케이크 '메리 베리 레드', 산타를 형상화한 '리틀 스노우 산타' 등도 선보였다.

예약 채널도 확대한다. 9일부터 카카오 예약하기, 23일부터 배달의민족과 땡겨요 등에서도 사전예약을 진행한다.

투썸플레이스는 인기 캐릭터 '가나디'와 손잡고 한정판 케이크와 굿즈를 선보였다.

지난달 30일 출시한 협업 상품은 '행운의 가나디'를 주제로 제작됐다. 딸기와 초콜릿을 조합한 '투썸 X 가나디 초코 베리 케이크'와 치즈케이크 빵을 비롯해 인형 쿠션 담요, 피규어 머그, 텀블러 등이 포함됐다.

특히 인형 안에 담요를 넣은 쿠션 담요와 가나디 피규어를 장식한 머그 등은 캐릭터를 활용하면서 일상에서도 사용할 수 있도록 제작했다. 제품에는 무작위로 제공되는 캐릭터 스티커도 동봉했다.

투썸플레이스는 이와 별도로 지난달 31일부터 홀리데이 시즌 신제품을 선보이고 있다. 11월에는 걸그룹 아일릿 멤버 원희를 모델로 한 홀리데이 캠페인도 본격적으로 전개한다. 올해 봄·여름에 이어 겨울 시즌까지 같은 모델을 기용했다.

고객 입장에서는 혜택을 받기 위한 조건을 따져볼 필요가 있다. 스타벅스는 스티커 적립 조건과 증정품 재고를 확인해야 하고, 파스쿠찌는 예약 시점에 따라 할인율이 달라진다. 한정판 상품 역시 매장별 판매 여부와 재고에 따라 구매 가능 여부가 달라질 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지