안재욱, 딸 운동회 사회 보다가 소음 민원…“아이들 추억까지 없애려 하나”

MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

배우 안재욱이 딸의 학교 운동회에서 불거진 소음 민원에 안타까운 심경을 드러냈다.

지난 4일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에는 안재욱을 비롯해 배우 정영주, 릴리, 유병권이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 안재욱은 그동안 방송 출연이 뜸했던 이유로 육아를 꼽았다. 현재 초등학교 4학년 딸과 6세 아들을 키우고 있는 그는 작품 활동을 쉬는 동안만이라도 아이들과 최대한 많은 시간을 보내려고 노력한다고 밝혔다.

특히 늦은 나이에 아빠가 된 만큼 아이들과 함께하는 시간이 더욱 소중하다고 털어놨다.

안재욱은 “아이들과의 관계에 소중함이 절실하다. 너무 늦게 추억을 쌓아가다 보니까 젊은 아빠들에 비해 저에게 남은 시간이 부족하다는 생각이 든다”며 “최대한 아이들과 많은 시간을 보내려고 한다”고 말했다.

실제로 그는 딸이 다니는 학교에서 책 읽어주기 봉사를 하는가 하면, 운동회에서는 직접 사회를 맡기도 했다고 전했다.

안재욱은 “딸 운동회 때 사회를 봤다. 학년별로 게임을 소개하고 학부모님들께 더 큰 박수가 필요하다고 요청하기도 했다”며 당시를 떠올렸다.

하지만 즐거웠던 운동회에는 뜻밖의 일이 있었다. 행사가 마무리될 무렵 주변에서 소음 민원이 들어왔다는 이야기를 들었다는 것.

안재욱은 “끝날 때쯤 됐는데 주위에서 민원이 들어왔다고 하더라. 아이들의 함성과 음악 소리가 시끄럽다는 내용이었다”고 밝혔다.

이어 “아이들 운동회 소리가 하루 몇 시간인데 그게 어떻게 소음이 될 수 있겠느냐”며 “우리 모두 초등학교 때 추억이 있지 않나. 일부 어른들이 아이들의 소중한 추억을 없애려고 하느냐”고 안타까움을 드러냈다.

함께 출연한 정영주도 안재욱의 말에 공감했다. 그는 “일부러 학교 앞으로 이사 갔다. 그 소리를 듣고 싶어서”라고 말하며 아이들의 웃음소리와 함성이 일상의 즐거움이 될 수 있다는 생각을 전했다.

한편 1971년생인 안재욱은 2015년 뮤지컬 배우 최현주와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지