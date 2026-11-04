야구 전설 故 최동원 ‘올해의 스포츠영웅’

대한체육회는 한국 야구 전설인 고(故) 최동원(사진)을 ‘2026년 대한민국 스포츠영웅’으로 선정했다고 4일 밝혔다.



체육회는 지난달 27일 제5차 스포츠영웅선정위원회를 열고 최종 후보자 3명(박주봉, 최동원, 황영조)을 대상으로 심의한 결과 최동원을 올해의 스포츠영웅으로 결정했다.



최동원은 1984년 한국시리즈에서 혼자서 4승을 모두 거두는 ‘불멸의 기록’으로 롯데의 구단 역사상 첫 한국시리즈 우승을 이끌었다. 국가대표로도 1977년 대륙간컵과 1982년 세계야구선수권대회 우승 등을 일궈냈다. 프로야구 통산 8시즌 동안 248경기에 등판해 103승, 26세이브, 1019탈삼진, 평균자책점 2.46을 기록했다.



은퇴 후에는 지도자와 해설위원, 한국야구위원회(KBO) 경기 운영위원, 국가대표팀 전력분석원 등으로 활동하며 야구 발전에 공헌하다가 2011년 지병인 대장암으로 세상을 떠났다.



대한민국 스포츠영웅은 대한체육회가 근현대 스포츠 역사를 빛낸 전설적 영웅을선정해 기념하는 사업으로 2011년 처음 제정됐다. 최동원은 야구 선수로는 최초로 대한민국 스포츠영웅으로 선정됐으며 구기 종목선수로는 박신자(농구·2015년), 차범근(축구·2017년) 이후 세 번째다.



체육회는 12월 중 대한민국 스포츠영웅 헌액식을 개최해 고인의 업적을 기릴 예정이다.

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