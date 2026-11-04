부산 KCC, ㈜잼퍼블릭과 6시즌 연속 동행…2026∼2027시즌 후원 협약

프로농구 부산 KCC(단장 최형길)가 스포츠 승부예측 게임 ‘승부사온라인’을 운영하는 ㈜잼퍼블릭과 2026~2027시즌에도 동행한다.

부산 KCC는 잼퍼블릭과 2026~2027시즌 공식 후원 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

프로농구 부산 KCC(단장 최형길)는 잼퍼블릭과 2026~2027시즌 공식 후원 협약을 체결했다고 4일 밝혔다. KCC 제공

양측은 2021~2022시즌부터 6시즌 연속 파트너십을 이어오고 있다. 이번 협약에 따라 잼퍼블릭은 KCC의 공식 후원사로서 홈 경기장 광고를 진행하고, 경기 승리 시 수훈선수 시상 등 다양한 공동 마케팅 활동을 펼칠 예정이다. 건전한 응원 문화 조성을 위한 캠페인도 이어간다.

황문석 잼퍼블릭 대표이사는 “매 시즌 역동적인 감동을 선사하는 부산 KCC와 올해도 인연을 이어가게 돼 뜻깊다”며 “승부사온라인을 통해 팬들이 건전한 승부예측의 즐거움을 느끼고 경기 순간순간을 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다. 그러면서 “단순히 승패를 예측하는 플랫폼을 넘어 스포츠 팬들과 호흡하며 국내 스포츠 산업 발전과 건강한 응원 문화 조성에 기여하는 스포츠 콘텐츠 파트너로 도약하겠다”고 덧붙였다.

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