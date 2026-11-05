하루 물 2L 마셨는데 체중·붓기 그대로?… 나트륨 결핍과 신장 부담이 원인 [헬스&라이프]

‘하루 물 2L 섭취’라는 통념을 맹신했다가 오히려 아침마다 손발 부종과 무기력증 같은 역효과에 직면하는 다이어터들이 빈번하게 목격된다. 체중 감량을 위해 식사량을 줄인 상태에서 맹물만 과다하게 마실 경우, 혈액 내 전해질 농도가 급격히 떨어지면서 체내 삼투압 균형이 무너져 부종이 발생하는 것으로 확인됐다. 전문가들은 한국인의 일반적인 식습관과 신장 여과 능력을 고려할 때, 순수 물 섭취량은 하루 1L에서 1.2L 안팎을 여러 번에 걸쳐 나눠 마시는 방식이 적합하다고 조언한다.
◆ 한국인 식사로 1L 수분 섭취…‘2L 추가 음용’은 체내 수분 과잉 초래
‘성인 하루 물 2L 섭취’라는 공식은 식사를 통한 수분 공급을 고려하지 않은 수치로 파악된다. 한국영양학회 기준 성인의 하루 총 수분 필요량은 남성 2.5L, 여성 2L 안팎이다. 다만 이는 삼시 세끼 식사로 섭취하는 수분을 포함한 수치다.
국, 찌개, 채소류 위주의 식단을 유지하는 한국인은 하루 식사만으로도 대략 800ml에서 1000ml에 달하는 수분을 자연스럽게 섭취하는 것으로 나타났다. 여기에 순수 물 2L를 추가로 섭취하면 하루 총 수분 유입량이 3L를 넘어서며 체내 수분 과잉 상태로 이어지기 쉽다는 분석이다.
◆ 저염식 상태서 맹물만 과다 섭취 시 ‘희석성 저나트륨혈증’ 위험
특히 식사량을 극단적으로 줄이는 다이어트 중 맹물을 과하게 섭취하면 체내 전해질 불균형이 심화할 수 있다. 염분 섭취가 제한된 상태에서 전해질이 없는 순수 맹물만 지속해서 유입되면 혈액 속 나트륨 농도가 비정상적으로 낮아지는 희석성 저나트륨혈증이 발생하기 때문이다.
혈중 나트륨 농도가 기준치 이하로 떨어지면 인체는 혈관 속 수분을 세포 안으로 이동시켜 삼투압 균형을 맞추려 시도한다. 이 과정에서 세포가 수분을 흡수해 팽창하면서 피하 조직에 부종이 형성된다. 물을 충분히 마셨음에도 손발이 붓고 두통이나 무기력감이 동원되는 이유로 해석된다.
◆ 시간당 신장 여과 한계는 1L 안팎…‘체중×30ml’ 분할 섭취가 대안
마시는 방식 역시 신장 건강을 좌우하는 핵심 요인으로 꼽힌다. 건강한 성인의 신장이 한 시간 동안 여과해 배출할 수 있는 수분량은 최대 800ml에서 1000ml 수준이다.
업무 중 물을 마시지 않다가 한 번에 500ml 이상을 급하게 들이켜는 습관은 신장 여과 시스템에 과부하를 초래할 수 있다. 미처 배출되지 못한 수분이 혈관에 정체되면 일시적으로 혈류량이 급증해 혈관벽 압력과 심장 부담을 가중하는 원인이 된다.
의료계에서는 개인의 체중을 고려한 맞춤형 섭취와 분할 음용을 권장한다. 성인 기준 이상적인 하루 순수 물 섭취량은 ‘체중(kg) × 30~33ml’ 공식이 적용된다. 체중 70kg 성인이라면 총 수분 필요량은 대략 2.1L 수준이며, 식사로 섭취하는 수분을 제외한 순수 음용 권장량은 1L에서 1.2L(종이컵 6~7잔 분량) 안팎이다.
음용 시에는 한 번에 150ml에서 200ml가량을 천천히 삼키는 방식이 권장된다. 기상 직후 미지근한 물 한 잔으로 혈액 점도를 낮추고, 식전 30분쯤 한 잔을 섭취해 소화액 희석을 막으며, 일과 중 1~2시간 간격으로 나눠 마셔야 신장 부담 없이 체세포 흡수율을 높일 수 있다는 평가다.
한 대학병원 신장내과 전문의는 “수분 섭취의 핵심은 단순한 음용량이 아니라 세포 내외의 삼투압 균형”이라며 “다이어트 중 붓기를 예방하려면 맹물 섭취량을 무리하게 늘리기보다 가벼운 염분 섭취를 유지하고 1회 200ml 미만으로 나눠 마시는 습관이 필요하다”고 설명했다.
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