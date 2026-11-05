하루 물 2L 마셨는데 체중·붓기 그대로?… 나트륨 결핍과 신장 부담이 원인 [헬스&라이프]

체중 감량을 위해 식사량을 줄인 상태에서 맹물만 과다하게 마실 경우, 전해질 불균형과 체내 삼투압 붕괴로 오히려 부종이 발생할 수 있다. 게티이미지뱅크

‘하루 물 2L 섭취’라는 통념을 맹신했다가 오히려 아침마다 손발 부종과 무기력증 같은 역효과에 직면하는 다이어터들이 빈번하게 목격된다. 체중 감량을 위해 식사량을 줄인 상태에서 맹물만 과다하게 마실 경우, 혈액 내 전해질 농도가 급격히 떨어지면서 체내 삼투압 균형이 무너져 부종이 발생하는 것으로 확인됐다. 전문가들은 한국인의 일반적인 식습관과 신장 여과 능력을 고려할 때, 순수 물 섭취량은 하루 1L에서 1.2L 안팎을 여러 번에 걸쳐 나눠 마시는 방식이 적합하다고 조언한다.

◆ 한국인 식사로 1L 수분 섭취…‘2L 추가 음용’은 체내 수분 과잉 초래

‘성인 하루 물 2L 섭취’라는 공식은 식사를 통한 수분 공급을 고려하지 않은 수치로 파악된다. 한국영양학회 기준 성인의 하루 총 수분 필요량은 남성 2.5L, 여성 2L 안팎이다. 다만 이는 삼시 세끼 식사로 섭취하는 수분을 포함한 수치다.

찌개와 채소 반찬 등 수분 함량이 높은 한식 식단. 식사를 통해 유입되는 수분을 고려하지 않고 순수 물 2L를 억지로 채우면 신장 여과 한계를 초과해 부종의 원인이 될 수 있다. 게티이미지뱅크

국, 찌개, 채소류 위주의 식단을 유지하는 한국인은 하루 식사만으로도 대략 800ml에서 1000ml에 달하는 수분을 자연스럽게 섭취하는 것으로 나타났다. 여기에 순수 물 2L를 추가로 섭취하면 하루 총 수분 유입량이 3L를 넘어서며 체내 수분 과잉 상태로 이어지기 쉽다는 분석이다.

◆ 저염식 상태서 맹물만 과다 섭취 시 ‘희석성 저나트륨혈증’ 위험

특히 식사량을 극단적으로 줄이는 다이어트 중 맹물을 과하게 섭취하면 체내 전해질 불균형이 심화할 수 있다. 염분 섭취가 제한된 상태에서 전해질이 없는 순수 맹물만 지속해서 유입되면 혈액 속 나트륨 농도가 비정상적으로 낮아지는 희석성 저나트륨혈증이 발생하기 때문이다.

혈중 나트륨 농도가 기준치 이하로 떨어지면 인체는 혈관 속 수분을 세포 안으로 이동시켜 삼투압 균형을 맞추려 시도한다. 이 과정에서 세포가 수분을 흡수해 팽창하면서 피하 조직에 부종이 형성된다. 물을 충분히 마셨음에도 손발이 붓고 두통이나 무기력감이 동원되는 이유로 해석된다.

◆ 시간당 신장 여과 한계는 1L 안팎…‘체중×30ml’ 분할 섭취가 대안

마시는 방식 역시 신장 건강을 좌우하는 핵심 요인으로 꼽힌다. 건강한 성인의 신장이 한 시간 동안 여과해 배출할 수 있는 수분량은 최대 800ml에서 1000ml 수준이다.

업무 중 물을 마시지 않다가 한 번에 500ml 이상을 급하게 들이켜는 습관은 신장 여과 시스템에 과부하를 초래할 수 있다. 미처 배출되지 못한 수분이 혈관에 정체되면 일시적으로 혈류량이 급증해 혈관벽 압력과 심장 부담을 가중하는 원인이 된다.

의료계에서는 개인의 체중을 고려한 맞춤형 섭취와 분할 음용을 권장한다. 성인 기준 이상적인 하루 순수 물 섭취량은 ‘체중(kg) × 30~33ml’ 공식이 적용된다. 체중 70kg 성인이라면 총 수분 필요량은 대략 2.1L 수준이며, 식사로 섭취하는 수분을 제외한 순수 음용 권장량은 1L에서 1.2L(종이컵 6~7잔 분량) 안팎이다.

음용 시에는 한 번에 150ml에서 200ml가량을 천천히 삼키는 방식이 권장된다. 기상 직후 미지근한 물 한 잔으로 혈액 점도를 낮추고, 식전 30분쯤 한 잔을 섭취해 소화액 희석을 막으며, 일과 중 1~2시간 간격으로 나눠 마셔야 신장 부담 없이 체세포 흡수율을 높일 수 있다는 평가다.

대학병원 외래 진료실에서 전문의가 환자의 건강 상태를 문진하는 모습. 무리한 다이어트 중 과도한 맹물 섭취로 체내 삼투압이 무너지면 부종과 만성 피로가 유발될 수 있어 신장 여과 기능과 전해질 균형을 고려한 수분 조절이 필요하다. AI 생성이미지

한 대학병원 신장내과 전문의는 “수분 섭취의 핵심은 단순한 음용량이 아니라 세포 내외의 삼투압 균형”이라며 “다이어트 중 붓기를 예방하려면 맹물 섭취량을 무리하게 늘리기보다 가벼운 염분 섭취를 유지하고 1회 200ml 미만으로 나눠 마시는 습관이 필요하다”고 설명했다.

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