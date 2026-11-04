가짜 면접으로 심은 악성코드… 北 해커의 덫

북한 연계 해커들은 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 가상화폐를 탈취하기 위해 지난 6월부터 단계적으로 치밀하게 침투한 것으로 드러났다.



바이낸스가 3일(현지시간) 공개한 초기 조사 보고서에 따르면 해커들은 지난 6월 지갑 개발·운영 담당 직원 A가 변조된 개발 도구를 내려받도록 유도했다. 보안팀이 이상을 감지해 기기를 교체하고 인증 정보를 갱신했지만, 해당 직원과 동료들의 담당 업무는 이미 해커에게 노출됐다.

바이낸스 로고. 로이터 연합뉴스

9월에는 구직 플랫폼에서 엔지니어 B에 접근해 가짜 채용 절차를 진행했다. 인사 담당자로 위장한 면접관은 1차 화상 면접에서 개인 사진과 영상이 담긴 사회관계망서비스(SNS) 계정을 공유하며 신뢰를 쌓았다. 이어 가상의 회사 최고경영자(CEO)를 사칭한 인물이 2차 면접을 진행하며 과제 명목으로 악성코드를 업무용 컴퓨터에 내려받도록 했다.



해커들은 지난달 20일 감염된 B의 컴퓨터를 발판으로 사내 인공지능(AI) 도구를 악용해 A와 또 다른 엔지니어 C의 컴퓨터를 장악했다. 이 과정에서 프로그램 배포 권한을 확보했다. 같은 달 29일 해커들은 C의 컴퓨터에 로그인한 뒤 A의 인증키를 사용해 자신들이 만든 악성 프로그램을 실행하고 가상화폐를 빼돌렸다.



바이낸스는 공격 시작 약 4시간 만에 추가 유출을 차단했으나 이미 상당량의 가상화폐가 탈취된 이후였다. 바이낸스는 영향을 받은 자산 63억4000만달러(약 8조5000억원) 중 28억5000만달러는 동결했다.



바이낸스는 보고서에서 올해 들어 북한과 연계된 것으로 의심되는 사이버 위협 사례 57건을 탐지하고 차단해왔다고 덧붙였다.

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