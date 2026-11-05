美정부, 中에 SK하이닉스 장비 도입 제동

미국 정부가 SK하이닉스의 중국 다롄 공장 증설에 필요한 제조 장비 수출 허가를 보류한 것으로 알려졌다. 다롄 공장의 생산 능력을 키워 거둬들인 수익으로 미국에 공장을 지으려던 SK하이닉스의 투자 계획에 차질이 생길 수도 있다는 우려가 제기된다.



3일(현지시간) 로이터 통신은 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 중국 다롄 공장의 생산능력 확대에 필요한 미국산 반도체 제조 장비의 수출 허가를 요청했으나, 미국 상무부가 승인하지 않고 있다고 전했다. 통신에 따르면, SK하이닉스 미국 자회사인 솔리다임 경영진이 지난 8월 말 이후 미 상무부 측과 10차례 가까이 회의를 하는 등 협상을 이어가고 있지만 미국 정부가 요지부동인 것으로 알려졌다. 지난주 회의에서도 제프리 케슬러 미 상무부 차관은 생산 능력 확대나 시설 개선을 위한 미국산 반도체 제조 장비의 추가 반입을 허용할 수 없다는 입장을 고수했다고 한다.



반도체 업계 일각에서는 SK하이닉스의 다롄 공장 증설이 단순한 생산 능력 확보 이상의 의미가 있다고 본다. 회사 측은 다롄 공장의 생산성을 늘려 확보한 수익으로 솔리다임의 미국 내 투자 재원으로 활용하는 방안을 구상 중인 것으로 전해졌다. 다롄 증설이 막힐 경우 미국 투자까지 위축될 수 있는 대목이다. 현재 솔리다임은 뉴욕주에 낸드플래시 공장 2곳을 건설하기 위해 450억달러(약 60조원)를 투자하는 방안을 추진 중이다.



다롄 공장과 미국 투자 건은 별개라는 시각도 있다. 중국 공장에 시설을 반입하는 것은 매년 해오던 협상이고, 솔리다임의 구체적인 투자 여부 역시 정해진 것이 없다는 이유에서다. 실제로 2027년 다롄 공장 운영에 필요한 장비 수출 허가에 대해서는 별도로 협상 중인 것으로 전해졌다. 반도체 업계 관계자는 “SK하이닉스가 미국 투자 여부를 다롄 공장 장비 반입을 위한 협상 도구로 사용 중이란 보도가 나오면서, 마치 두 사건이 큰 관련이 있는 것처럼 소문이 퍼지고 있다”며 “두 사건이 밀접한 관련이 있다는 주장은 상황을 확대 해석한 측면이 크다”고 했다.

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