수협 노조 “정부·중앙회장, 은행장 인사 개입 반대”

차기 Sh수협은행장 선임이 장기화하는 가운데 수협중앙회 노동조합이 정부와 중앙회의 인사 개입 가능성을 비판하며 주요 후보들의 자진 사퇴를 촉구했다.



전국금융산업노동조합 수협중앙회지부는 4일 보도자료를 내고 “정부의 부당한 은행장 인사 개입에 반대한다”며 “이를 반대한다는 명분으로 중앙회장이 은행장 선임 과정에 영향력을 행사하는 것 역시 경계한다”고 밝혔다.

수협은행. Sh수협은행 제공

노조는 주요 후보인 신학기 현 수협은행장과 이형주 금융정보분석원(FIU) 원장 모두 새로운 출발을 위해 후보직에서 자진 사퇴해야 한다고 주장했다.



수협은행 행장추천위원회는 이달 17일 신 행장의 임기 만료를 앞두고 지난 9월22일과 10월6일, 26일 총 세 차례 회의를 열었으나 최종 후보를 결정하지 못했다.



수협은행 행추위는 정부 추천 위원 3명, 수협중앙회 추천 위원 2명 등 5명으로 구성됐는데, 후보자는 이 중 4명 이상의 동의를 받아야 최종 후보로 선정된다. 현재 신 행장과 이 원장이 각각 3표와 2표를 받아 최종 후보를 결정하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.



신 행장은 수협중앙회 출신이고, 이 원장은 금융위원회 출신이다. 이 원장은 FIU가 수협은행의 자금세탁방지 업무를 직접 감독·검사한다는 점에서 이해충돌 가능성이 제기되기도 했다.



차기 행장 인선이 계속 미뤄지면서 노조의 반발도 고조되고 있다. 3차 행추위 다음날인 지난달 27일에는 이해형 금융노조 수협중앙회지부 위원장이 행추위원 전원 교체와 의결 과정 공개를 요구하는 입장문을 내기도 했다.



행추위는 이달 11일 제4차 회의를 열 예정이다. 이때도 최종 후보를 결정하지 못하면 후보를 재공모할 가능성이 있다.

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