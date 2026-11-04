연기된 아시안컵… 모레노 거취는?

아시아축구연맹(AFC)이 중동 정세 불안으로 2027 사우디아라비아 아시안컵을 약 11개월 연기하면서 한국 축구대표팀의 사령탑 구상에도 변화가 불가피해졌다. 대회 준비를 위한 임시 사령탑 체제 연장의 필요성이 줄어든 만큼 로베르트 모레노 임시감독의 거취와 차기 정식 감독 선임이 새로운 변수로 떠올랐다. 선수단 리더십 재정비와 세대교체도 과제로 남았다.



AFC는 지난 3일 당초 2027년 1월7일부터 2월5일까지 열릴 예정이던 아시안컵을 같은 해 12월23일부터 2028년 1월21일까지 개최하기로 변경했다고 발표했다.



한국 대표팀에 미치는 영향도 적지 않다. 지난 9월 임시 사령탑으로 선임된 스페인 출신 모레노 감독의 계약은 이달 27일까지다. 대한축구협회는 당초 9~11월 A매치 6경기를 통해 지도력과 경기력을 평가한 뒤 아시안컵까지 지휘봉을 맡길지 결정할 계획이었다. 다만 선임 절차가 길어질 경우 대표팀 공백을 막기 위해 모레노 감독의 임시 체제를 연장할 수도 있다. 대한축구협회는 당초 계획대로 6경기 평가를 진행한다는 입장으로, 11월 A매치를 포함한 평가 결과가 모레노 감독의 재신임 여부를 가를 전망이다.

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