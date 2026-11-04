엄기성 강원도의원 "시청자미디어센터 예산 88% 운영비…도민 지원사업은 뒷걸음"

올해 강원시청자미디어센터의 총예산 가운데 도민을 위한 고유 목적 사업비 비중은 11.6%에 불과한 반면 인건비와 경상비는 88.4%에 달하는 등 조직과 시설 유지에 편중된 예산 운영이 이뤄지고 있는 것으로 조사됐다.

엄기성 강원도의원. 강원도의회 제공

4일 엄기성 강원도의원이 도 대변인실로부터 제출받은 2026년도 행정사무감사 요구자료에 따르면 강원시청자미디어센터의 올해 총예산 15억4650만원 가운데 인건비와 경상비는 13억6663만원으로 전체의 88.4%를 차지했다. 반면 도민을 위한 고유 목적 사업비는 1억7987만원(11.6%)에 그쳤다.

강원도가 지원하는 도비 4억3732만원은 전액 인건비와 경상비로 편성됐고 도비로 편성된 사업비는 단 한 푼도 없는 것으로 확인됐다고 엄 의원은 설명했다.

센터 운영 현황을 살펴보면 근무 인력은 13명으로 1인당 연평균 인건비는 6851만원에 달하고 입주공간 임차료와 관리비, 시설관리용역비로만 연간 2억9804만원이 소요되는 것으로 나타났다.

반면 미디어 기획 프로그램과 노인·청년제작단 운영, 지역 미디어센터 활성화 사업 등 일부 고유 목적 사업에는 별도 예산이 편성되지 않은 것으로 집계됐다.

엄 의원은 지역별 미디어 이용 격차도 우려되는 대목이라고 짚었다. 그에 따르면 강원도는 2024년 행정사무감사에서 시·군별 이용 격차 개선을 요구받자 2025년부터 도내 18개 시·군에 미디어나눔버스를 최소 연 1회 이상 운영하겠다고 보고했다.

그러나 올해 미디어나눔버스 사업 예산은 916만5000원에 불과하며 8월 말 기준 이용 실적도 467명에 그친 것으로 나타났다고 엄 의원은 설명했다.

엄 의원은 이날 대변인실을 상대로 한 2026년도 행정사무감사에서 “센터 운영을 위한 기본적인 경비는 필요하지만 전체 예산의 약 90%가 조직과 시설 유지에 투입되는 구조가 과연 도민의 미디어 접근권 확대라는 설립 취지에 부합하는지 의문”이라며 “원거리 지역과 디지털 취약계층의 수요를 반영한 실질적인 지원 대책 마련이 절실하다”고 강조했다.

이어 “강원시청자미디어센터는 특정 지역이 아닌 강원도민 모두를 위한 공공시설”이라며 “인력 운영과 시설 유지비의 적정성을 면밀히 검토하고 도민을 위한 미디어 교육과 창작활동 지원을 확대할 수 있도록 조직 유지 중심의 예산 구조와 운영 방식을 개선해야 한다”고 덧붙였다.

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