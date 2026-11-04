사고수습 중 발목 절단된 경찰, 아내에 첫마디가 "미안하다"

김종철 경찰청장 직무대행이 고속도로 사고 현장을 수습하다 중상을 입은 경찰관을 위문하고, 치료와 일상 회복을 끝까지 지원하겠다고 밝혔다.



김 대행은 4일 경찰 내부망에 올린 '동료 여러분께 드리는 글'에서 "국민을 지키다 다친 경찰관을 끝까지 책임지는 것은 특별한 배려가 아니라, 마땅히 해야 할 경찰 조직의 책무"라고 강조했다.

지난달 24일 A 경위가 출동했던 사고 현장. 독자 제공

김 대행은 전날 오후 8시께 경기 수원시 아주대병원을 찾아 지난달 24일 교통사고 현장에서 화물차에 치여 크게 다친 경기남부경찰청 고속도로순찰대 소속 A 경위를 위문하고 가족을 위로했다.



A 경위는 지난달 24일 오전 4시께 경기 여주시 영동고속도로 인천 방향 여주휴게소 인근에서 교통사고 현장 교통을 통제하다 6.5t 화물차에 치여 발목 절단 등 중상을 입었다.



A 경위는 긴급 수술 이후 집중 치료로 면회가 제한됐다가 최근 상태가 안정돼 병문안이 가능해졌다고 김종철 대행은 전했다.



그러면서 "조금씩 회복하는 모습에 그나마 마음이 놓였다"고 했다.



A 경위가 의식을 되찾은 뒤 아내에게 처음 건넨 말은 '미안하다'였다고 소개하며 "누구보다 위로받고 보살핌이 필요한 분이 오히려 미안한 마음부터 전했다는 이야기를 듣고 참으로 가슴이 먹먹했다"고 적었다.



경기남부청 동료들과 직장협의회 등이 위문금을 전달한 데 대해서도 감사를 표하며 "서로를 걱정하고 보듬는 마음이 경찰을 지탱하는 힘"이라고 했다.



김 대행은 경찰청과 경기남부청이 전담 지원체계를 가동해 치료 지원과 공상 신청, 보험 처리 등을 돕고 있다고 설명했다.



앞으로 공무상 병가와 공상 휴직 등 복무에 필요한 지원을 챙기고, 가족과 함께 근무한 동료들에게도 심리상담 등을 지원하겠다고 밝혔다.



그는 "어려운 순간에도 조직이 자신을 지켜줄 것이라는 확고한 믿음이 있어야 한다"며 "그 믿음에 반드시 부응하겠다"고 강조했다.



현장 경찰관의 헌신에 합당한 보상과 예우를 하고, 부족한 부분은 관계기관과 협의해 개선하겠다고도 했다.



이날 오전 8시께 게시된 서한은 8시간 만에 조회수 1만4천여회를 기록했다. 댓글도 130여개 달리며 동료 직원들의 위로와 공감이 이어졌다.

<연합>

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