김정은, 남포조선소 시찰…1만t급 추정 신형 군함 건조 공개 [북*마크]

북한이 1만t급으로 추정되는 신형 군함의 건조 현장을 공개하며 대형 수상전력 확보에 나섰다. 5000t급 구축함 2척을 실전 배치한 데 이어 해군력 증강에 박차를 가하는 모습이다.

조선중앙통신은 4일 “김정은 국무위원장이 지난 2일 남포조선소를 현지지도했다”며 “조선소의 개건 현대화를 위한 총계획을 청취하고 현대화 공사와 관련한 경제조직 사업 정형과 공사 실태를 구체적으로 료해(파악)했다”고 밝혔다. 김 위원장은 “각이한 위협이 산생되는 해양에서의 국가주권을 수호하는 데서 수상 및 수중전력을 급속히 강화하는 것은 사활적이고도 중차대한 시대적 요구로 제기되고 있다”며 “오늘날 해군의 전투력을 완전 갱신해야 할 필요성은 새로운 지정학적 정세가 조성되고 국가의 안전에 실제적인 엄중한 영향을 미치고 있는 지역 내 적수들의 핵공갈과 위협을 반드시 힘으로 제압해야 할 사정에 기인된다”고 말했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 4일 김정은 국무위원장이 지난 2일 남포조선소를 현지지도했다고 보도했다. 북한은 남포조선소에서 5000톤급 신형 구축함의 후속함과 1만톤급 첫 구축함을 건조하고 있는 것으로 알려졌다. 노동신문·뉴스1

통신은 남포조선소 함선건조현장을 돌아본 김 위원장이 “지난해에 건조한 구축함과 대비할수 없을 정도의 거대하고 위압적인 자태에 커다란 만족을 표했다”고 전했다. 김 위원장은 “함선발전역사를 종합분석하고 현시대 전쟁양상과 세계적발전방향, 우리 나라의 구체적실정을 고려해 복합적인 작전임무를 수행할 수 있도록 설계된 새 함은 목적한 설계단계에서부터 세계의 그 어느 나라도 가지고있지 못한 작전능력을 보유한 전투체계로 건조된다”고 의미를 부여했다.

통신은 김 위원장의 시찰 사진 5장을 공개했는데, 건조 중인 신형 군함의 하단부를 일부 노출한 사진도 포함됐다. 사진 속 선체 아래에 드러난 왼쪽의 붉은색 구조물은 소나(수중음파탐지기) 탑재부, 오른쪽 노란색 구조물은 지지대로 보인다. 임을출 경남대 극동연구소 교수는 “남포조선소는 과거 주로 서해 함대용 중소형 함정이나 상선을 건조하던 곳”이라며 “이번 현지지도를 통해 대형 전투함 및 수중·수상 전략 자산의 핵심 생산 기지로 전환되었음을 과시하려는 의도”라고 분석했다. 임 교수는 “김 위원장이 언급한 ‘세계 어느 나라도 가지지 못한 복합 작전 능력’은 신형 대형 함선에 전략순항미사일(화살 계열)이나 전술핵, 함대함·함대지 미사일 등을 다량 탑재하는 방식일 가능성이 있다”고 설명했다.

북한은 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’와 ‘강건호’를 올해 6월과 9월 서해와 동해에 각각 실전 배치했다. 김 위원장은 6월 최현호 취역식 당시 1만t급 순양함을 포함해 최현급 이상의 수상함을 매년 2척씩 건조할 것이라며 추가적인 해군력 증강 계획을 밝힌 바 있다. 한국 해군이 보유한 전투함 중에는 정조대왕함급 이지스구축함(8200t급)이 가장 크다. 북한이 실제 1만t급 순양함을 건조한다면 한국 해군보다 더 큰 전투함을 보유하게 된다.

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