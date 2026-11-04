‘소리와 색으로 물드는 밤’…국립현대미술관 야간 공연

2026 MMCA 나잇 전경. 국립현대미술관

늦가을 미술관의 밤이 음악과 예술이 어우러지는 무대로 변신한다. 익숙한 전시 관람 공간에서 평소와는 다른 감각의 문화예술을 경험할 수 있는 자리가 마련된다.

공연뿐 아니라 미술관 전시까지 함께 즐길 수 있어 늦가을 밤을 문화예술로 채우는 기회가 될 전망이다.

국립현대미술관은 오는 18일 오후 6시 서울관에서 대표 야간 문화행사인 ‘MMCA 나잇’을 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 ‘밤의 변주’를 주제로 음악과 시각예술이 결합한 공연과 전통 음악을 현대적으로 재해석한 무대를 선보인다.

첫 무대에서는 3인조 밴드 ‘까데호’와 그래픽 디자이너 필립 킴이 협업 공연을 펼친다. 까데호의 연주에 맞춰 필립 킴이 실시간 그래픽 퍼포먼스를 선보이며 음악의 흐름과 리듬을 선과 색으로 시각화한다. 소리와 이미지가 어우러지는 독특한 공연을 만나볼 수 있다.

이어 4인조 밴드 ‘추다혜차지스’가 무대에 오른다. 전통 무가를 바탕으로 레게와 재즈, 힙합, 펑크, 록 등 다양한 장르를 결합한 음악으로 전통과 현대가 어우러지는 독창적인 사운드를 들려줄 예정이다.

공연은 서울관 로비에서 스탠딩 형식으로 진행된다.

유료 행사로 참가 신청은 4일 오후 2시부터 국립현대미술관 누리집에서 할 수 있다.

행사 참가자는 서울관에서 열리는 ‘서도호’ 전시와 ‘올해의 작가상 2026’도 별도 예매 없이 관람할 수 있다.

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