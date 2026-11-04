트럼프 "당장 이란 공격 계획 없다…필요하면 즉시 출격"

도널드 트럼프 미국 대통령이 당장 이란을 공격할 계획은 없다고 밝혔다. 중간선거 이후 이란과의 갈등을 격화시킬 것이라는 관측을 일축한 것이지만, 필요하다면 추가 공격에 나설 수 있다는 여지는 남겼다.

3일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 트럼프 대통령은 이날 전화 인터뷰에서 이란과의 대치 상황에 대해 "우리는 원하는 것을 모두 얻고 있는 것 같다"고 말했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이번 주 후반 이란에 대한 공격 가능성을 강하게 시사한 데 대해서는 "나는 준비돼 있고, 우리도 준비돼 있다"며 "필요하다면 즉시 출격할 준비가 돼 있지만, 그럴 이유가 없을 수도 있다"고 밝혔다.

미국은 전날 호르무즈 해협 케슘섬의 목표물들을 공습했다. 미국 정부는 중동에 배치된 미군 자산을 보호하기 위한 방어적 조치였다고 설명했다.

트럼프 대통령은 미국이 이란과 '실제로' 전쟁 중인 것은 아니라고 주장했다. 그는 "B-2 폭격기로 이란의 핵 능력을 무력화했고 이후 '에픽 퓨리' 작전 등으로 다시 공격했지만, 생각해 보면 6개월 이상 실제 전쟁은 없었다"며 "우크라이나 전쟁이나 1·2차 세계대전 같은 전쟁을 벌이고 있다고 생각하지 않는다"고 말했다.

이란이 보유한 약 1000파운드(약 454㎏)의 농축우라늄 처리 문제를 두고는 간접 협상이 이어지고 있다고 밝혔다. 그는 "수백 톤의 암석 아래 묻혀 있더라도 그것이 남아 있다는 사실이 마음에 들지 않는다"며 "대화를 진행 중이며 어떻게 풀릴지 지켜볼 것"이라고 말했다.

에너지 가격에 대해서는 낙관론을 폈다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 지나는 원유량이 전쟁 이전보다 늘었고, 미국의 이란 항구 봉쇄가 이란 경제를 효과적으로 압박하고 있다며 중간선거 이후 에너지 가격이 급락할 것이라고 주장했다.

실제로 미국과 이란의 협상 진전 기대감에 브렌트유는 최근 며칠 새 배럴당 10달러 이상 떨어져 약 104달러를 기록했다. 그러나 3일 미국 평균 휘발유 가격은 역대 어느 행정부 때보다 높은 수준으로 치솟았다.

이번 인터뷰는 중간선거 투표 마감을 몇 시간 앞두고 이뤄졌다. 이번 선거에서는 이란 전쟁 이후 급등한 연료 가격과 인플레이션이 주요 쟁점으로 떠올랐다. 선거 전 여론조사에서는 민주당이 상·하원 모두에서 다수당을 차지할 가능성도 제기됐다. 그러나 트럼프 대통령은 "내가 참석한 모든 유세는 대성공이었다"며 공화당 승리를 자신했다.

FT는 트럼프 대통령의 차분한 태도가 군 통수권자로서의 역할보다 선거에 관심이 쏠려 있음을 보여준다고 평가했다. 그러면서 공화당이 선거에서 패배할 경우 이란에 대한 그의 태도가 급변할 수 있다고 내다봤다.

트럼프 대통령은 우크라이나·러시아 평화협상에 대해서도 "양측 모두 '합의하자'고 말할 시점에 도달한 것 같다"고 낙관했지만, 우크라이나 협상단은 이에 동의하지 않고 있다.

<뉴시스>

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