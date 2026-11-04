볼일 보며 비행기 이착륙 감상…인천공항, ‘아름다운 화장실’ 대통령상

인천공항의 화장실은 청결은 물론 항공기 이착륙을 조망할 수 있다.



인천국제공항공사는 인천공항 제2여객터미널 화장실이 ‘2026 아름다운 화장실 대상’에서 대통령상을 수상했다고 4일 밝혔다.

3일 서울역사박물관에서 개최된 ‘제28회 아름다운 화장실 대상’ 시상식에서 인천국제공항공사 배영민 인프라본부장(가운데)이 대통령상을 수상한 후 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

‘아름다운 화장실 대상’은 깨끗하고 안전한 선진 화장실 문화 확산을 위해 행정안전부와 (사)한국화장실문화협회가 매년 주최하는 상이다. 시설의 쾌적성, 편의성, 안전성, 디자인 및 관리 수준 등을 종합적으로 평가해 우수 시설을 선정한다.

이번 수상은 인천공항이 단순한 항공 교통 시설로서의 기능을 넘어, 이용객 중심의 공간 설계와 세심한 환경미화 서비스를 지속적으로 발전시켜 온 성과로 풀이된다.

이번에 공사가 ‘아름다운 화장실 대상’에서 대통령상을 받은 시설은 인천공항 제2여객터미널 면세구역(225번 탑승구 인근)에 조성된 화장실이다. 공항 이용객에게 쾌적하고 편리한 환경을 제공하는 것은 물론 공항만의 차별화된 공간 경험을 선사한다.

화장실 통창을 통해 비행기 이착륙 모습을 조망할 수 있어 공항 특유의 개방감과 역동성을 느낄 수 있으며, 깔끔하고 현대적인 디자인을 적용해 대한민국 대표 관문 공항의 품격을 경험할 수 있도록 했다.

제28회 아름다운 화장실 대상에서 대통령상을 수상한 인천공항 제2여객터미널 화장실 전경.

또한 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인의 취지를 반영한 포용적 시설 구성도 특징이다. 장애인 화장실, 가족 화장실, 영유아 편의시설 등을 마련해 교통약자, 가족 단위 이용객 등 다양한 이용자가 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 했다.

공사는 앞으로도 이용객 의견과 현장 운영 데이터를 바탕으로 시설 개선 과제를 발굴하고, 청소 로봇 도입 등 첨단 기술을 활용해 안전·환경 관리 수준과 현장 운영 효율을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

배영민 인천국제공항공사 인프라본부장은 “화장실은 단순한 위생 시설이 아닌, 공항 이용객이 시설의 청결도와 서비스 수준을 직접 경험하는 핵심 접점”이라며 “앞으로도 이용객의 관점에서 공간과 서비스를 지속적으로 개선하여, 누구나 쾌적하게 이용할 수 있는 세계 최고 수준의 공항 환경 서비스를 구현해 나가겠다”고 말했다.

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