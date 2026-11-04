GS리테일, 3분기 영업이익 1321억원…18.9% 증가

GS리테일이 올해 3분기 슈퍼마켓과 홈쇼핑 사업의 실적 개선에 힘입어 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록했다.

GS리테일은 올해 3분기 매출이 3조3143억원으로 지난해 같은 기간보다 3.4% 증가했다고 4일 밝혔다. 영업이익은 1321억원으로 전년 동기 대비 18.9% 늘어나 분기 기준 역대 최대치를 달성했다.

사업별로 보면 편의점 GS25의 매출은 2조4743억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가하며 역대 최대치를 기록했다. 기존점 일매출이 2.3% 증가한 가운데 신선식품 판매 확대와 차별화 상품 등이 매출 성장을 이끌었다. 다만 영업이익은 782억원으로 전년 동기보다 8.1% 감소했다.

GS25는 매장 규모 확대와 우량 입지 이전, 신선 강화형 매장 확대 등을 통해 기존점 경쟁력을 높이고 있다. 지난 9월 말 기준 신선 강화형 매장은 1074점으로 늘었다. 3분기 채소와 축산 상품 매출은 각각 66.4%, 29.9% 증가했다. 외국인 관광객 매출도 69.4% 늘었으며 배달과 픽업 등 퀵커머스 매출은 86.9% 증가했다.

슈퍼마켓 GS더프레시는 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 매출은 5277억원으로 14.9% 증가하며 처음으로 분기 매출 5000억원을 넘어섰다. 영업이익은 239억원으로 159.8% 급증했다.

운영 점포 수가 608개로 전년 동기보다 27개 늘어난 데다 기존점 매출도 10.7% 증가한 영향이다. 퀵커머스 매출은 52.2% 늘었으며 전체 매출에서 차지하는 비중도 10.1%로 처음 두 자릿수를 기록했다.

홈쇼핑 GS샵도 수익성 개선에 힘을 보탰다. 3분기 매출은 2532억원으로 전년 동기 대비 2.3% 증가했고, 영업이익은 242억원으로 108.6% 늘었다. 지난해 4분기부터 4분기 연속 실적 개선세다.

'엑소프록실', '톤28' 등 단독 뷰티 상품과 '코어 어센틱', '제이슨 우' 등 패션 브랜드 판매가 호조를 보이면서 단독 상품 취급액이 17% 증가했다. TV와 모바일, 사회관계망서비스(SNS)를 연계한 판매 전략과 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트 도입 등도 추진하고 있다.

GS리테일 관계자는 "고객 중심의 차별화 상품과 서비스, 현장 중심의 운영 혁신으로 편의점, 슈퍼, 홈쇼핑 등 사업별 경쟁력을 강화해 이익 구조를 넓혀가는 체질 개선을 이뤘다"며 "본업 경쟁력 강화를 지속하며 성장을 이어가겠다"고 말했다.

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