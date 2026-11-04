서울 택시기사 불만 1위 '난폭운전'…승차거부·불친절 뒤이어

서울 택시 승객들이 기사들에게 갖는 최대 불만은 난폭 운전으로 나타났다.

4일 서울연구원에 따르면 연구원이 IRC에 의뢰해 2023년 10월 16일부터 11월 3일까지 서울시민 1038명을 대상으로 온라인 설문 조사를 실시한 결과 택시기사에 대해 가장 싫은 부분을 묻자 난폭 운전이 20.8%로 가장 많았다.

이어 승차 거부가 19.1%, 불친절이 16.8%, 불쾌한 냄새가 13.5%, 불필요한 잡담이 12.7% 순이었다.

2022년 조사에서도 난폭 운전이 20.6%로 가장 많았다. 난폭 운전 예방을 위한 택시 운전기사 교육과 평가가 필요하다고 서울연구원은 짚었다.

택시 요금 인상이 승차난 완화에 도움이 됐다고 생각하는지 묻자 응답자 42.7%는 도움이 되지 않았다고 답했다. 도움이 됐다는 답은 16.7%에 그쳤다.

택시 요금 인상 후 서비스가 향상됐다는 데 동의하지 않는 응답자가 49.9%였다. 동의한 응답자는 8.5%에 그쳤다.

외국인 승객들도 불편을 호소하고 있다.

2023년 11월 김포공항과 인천공항1터미널, 인천공항2터미널에서 하차한 외국인 택시 승객 512명을 대상으로 일대일 개별 면접 조사한 결과 택시 호출 앱을 이용한 외국인들이 불편했던 점을 묻자 '앱에서 주소 입력 시 외국어 사용이 불편해서'가 44.5%로 가장 많았다.

택시 예약하기 어려워서가 10.2%, 예상 요금과 최종 확정 요금이 달라서가 9.1% 순이었다

모바일 앱 택시를 이용하지 않은 외국인에게 이유를 묻자 모바일 택시 앱을 몰라서가 32.1%로 가장 많았다. 이어 본인 인증 절차가 복잡하고 가입이 어려워서가 19.0%, 앱 내에서 외국어 사용이 불편해서가 17.3%였다.

<뉴시스>

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