김동현, 압구정 아파트 100억에 샀는데…같은 면적 88억 거래됐다

종합격투기 선수 출신 방송인 김동현이 100억원에 매입한 서울 강남구 압구정동 아파트와 같은 면적의 주택이 최근 88억원에 거래된 것으로 나타났다. 김동현의 매입 가격보다 12억원 낮은 금액이다.

4일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강남구 압구정동 신현대12차 아파트 전용면적 182㎡(약 55평)는 지난달 14일 88억원에 매매됐다. 같은 면적의 다른 주택도 같은 달 21일 92억원에 거래됐다.

김동현

김동현은 앞서 지난 9월 23일 이 아파트 전용면적 182㎡를 100억원에 매입하는 계약을 체결했다. 이후 지난달 21일 잔금을 지급하고 소유권 이전 등기를 마쳤다. 최근 확인된 88억원 거래와 비교하면 12억원, 92억원 거래와 비교하면 8억원 차이가 난다.

해당 면적의 거래가격은 올해 7월 최고 112억5000만원까지 올랐다. 약 3개월 사이 88억원까지 낮아진 거래가 나오면서 최고가와의 차이는 24억5000만원에 달했다. 다만 김동현이 매입한 주택은 3층이고, 지난달 88억원과 92억원에 거래된 주택은 모두 6층으로 알려졌다.

앞서 김동현의 아파트 매입 과정에서 활용된 자금 조달 방식도 관심을 모은 바 있다. 그는 매매대금 가운데 약 50억원을 기존 소유주들에게 빌린 것으로 추정된다. 매도인이 매수인에게 매입 자금 일부를 빌려주는 이른바 ‘셀러 파이낸싱(Seller Financing)’ 방식이다.

해당 아파트 등기부등본에는 기존 공동 소유주 4명을 채권자로 하는 근저당권 4건이 설정됐다. 채권최고액은 총 60억원이다. 일반적으로 채권최고액이 실제 대출금의 약 120% 수준으로 설정되는 점을 고려하면 실제 차입금은 약 50억원으로 추산된다.

김동현이 매입한 신현대12차는 압구정 2구역 재건축 대상 단지다. 이 구역은 지난해 9월 현대건설을 시공사로 선정했으며, 올해 7월 통합심의를 조건부로 통과했다. 재건축 사업이 계획대로 진행되면 최고 66층, 2381가구 규모의 대단지로 탈바꿈할 예정이다.

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