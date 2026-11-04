속초 도루묵·양미리 축제 6일 개막… 열흘간 제철 별미 선봬

속초시는 동해안 제철 별미를 맛볼 수 있는 ‘제17회 속초 도루묵·양미리 축제’가 오는 6일부터 15일까지 열흘간 속초항 항만부지인 이마트 앞 주차장 일원에서 열린다고 4일 밝혔다.

속초시수산업협동조합이 주최하고 속초시청호자망협회가 주관하는 이번 축제는 도루묵과 양미리 등 지역 수산물의 우수성을 알리고 어업인의 소득 증대와 지역경제 활성화를 돕기 위해 마련됐다.

양미리. 속초시 제공

행사장에서는 도루묵·양미리를 구매할 수 있는 직거래판매장과 먹거리장터를 운영한다. 제철 수산물을 맛보는 무료 시식 행사와 축제의 흥을 더하는 품바공연도 마련해 시민과 관광객에게 먹거리와 즐길 거리를 함께 선사할 예정이다.

올해는 방문객이 가격을 확인하고 안심하며 이용할 수 있도록 현장 관리를 강화한다. 당일 시세를 한눈에 볼 수 있는 입간판을 설치하고 직거래판매장과 먹거리장터의 가격 표시 여부와 친절서비스를 수시로 점검할 방침이다.

방문객 편의와 안전을 위한 지원도 병행한다. 행사장 출입구 동선을 분리해 차량 흐름을 원활하게 하고 종합안내소와 안전관리 현장상황실을 운영한다. 관계기관·단체와 협력해 안전·교통관리를 지원하고 쓰레기 수거 등 환경·위생관리와 현장 불편 사항에도 대응할 계획이다.

이병선 속초시장은 “이번 축제가 시민과 관광객에게는 제철 수산물을 즐기는 기회가 되고 지역 어업인에게는 판로를 넓히는 자리가 되길 바란다”며 “가격 안내부터 안전·위생관리까지 꼼꼼히 살펴 방문객들이 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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