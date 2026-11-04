김민재의 뮌헨, UCL서 이강인의 아틀레티코에 2-0 완승

한국 축구 '에이스' 이강인과 '철벽' 김민재가 나란히 교체로 출전한 가운데 바이에른 뮌헨(독일)이 아틀레티코 마드리드(AT마드리드·스페인)를 완파했다.

뮌헨은 4일(한국 시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 AT마드리드에 2-0으로 승리했다.

이로써 뮌헨은 UCL 리그페이즈 4경기 연속 무패(2승 2무·승점 8)를 이어가며 8위에 올랐다.

반면 2패째(1승 1무)를 당한 AT마드리드는 22위(승점 4)로 내려갔다.

36팀이 참가한 이번 시즌 UCL 리그 페이즈는 각 팀이 8경기씩 치러 1~8위 팀이 16강에 직행하고, 9~24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강 진출을 노린다.

AT마드리드 공격수 이강인과 뮌헨 수비수 김민재는 이날 나란히 벤치에서 경기를 시작했다.

이강인은 팀에 0-1로 끌려가던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 투입돼 먼저 그라운드를 밟은 뒤 경기가 끝날 때까지 뛰었다.

이강인은 몇 차례 저돌적인 돌파를 선보였으나, 공격포인트를 올리진 못했다.

이강인은 이번 시즌 정규리그인 프리메라리가에서만 2골 1도움을 기록 중이다.

김민재는 2-0으로 앞선 상황에서 후반 34분 교체 투입돼 측면 수비수로 경기를 소화했다.

둘은 추가시간까지 15분가량 함께 경기장을 누볐으나, 직접적으로 부딪히진 않았다.

전반을 득점 없이 마친 뮌헨은 후반 9분 AT마드리드 수비수 로빈 르 노르망의 수비 실수를 놓치지 않고 레나르트 칼이 선제골을 터트리며 균형을 깼다.

이어 후반 29분에는 해리 케인이 절묘하게 찔러준 패스를 받은 콘라트 라이머가 상대 페널티박스 안 우측에서 강력한 오른발 슈팅으로 추가골을 넣어 승부에 쐐기를 박았다.

경기 후 축구 통계 전문 소파스코어는 김민재에게 평점 7.0점을 부여했다. 이강인은 6.5점을 받았다.

<뉴시스>

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