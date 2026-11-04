김여정, 바이낸스사태에 "선택지 대화 있지만 국익 동일시 아냐"

북한이 바이낸스 해킹 사태의 배후로 지목된 것에 재차 반발하면서도 '대화'를 거론하며 미국에 적대시정책 철회를 압박하고 나섰다.



김여정 노동당 총무부장은 4일 담화를 발표, 미국을 향해 "평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함되여 있지만 이는 우리에게 있어서 국가이익과 반드시 동일시되는 것이 아니다"라고 밝혔다고 조선중앙통신이 이날 보도했다.

이런 언급은 미국과 대화에 여지를 두면서도 대화에만 목을 매지는 않겠다는 의도로 읽힌다.



김 부장은 "지금 미국이 지속적으로 발신해오는 우리 국가에 대한 적대적 신호는 우리로 하여금 미국이라는 실체에 대해 여러 측면에서 재고하도록 하고 있다"고 말했다.



이어 "우리는 '바이낸스' 해킹사건을 그 어떤 우연적이고 돌발적인 사고나 고립된 사안으로 보지 않으며 워싱톤의 변함없는 대조선 적대시정책의 연장선에서 고찰하고 있다"면서 "분명히 이번 사건을 악용하여 모종의 정략적 수익을 얻으려던 미국의 악의적 기도는 정치적 부작용을 낳고 있다"고 강변했다.



김 부장은 "우리는 이미 미국의 대조선 적대시정책 포기가 모든 문제 해결의 대전제이며 기본 열쇠라는 데 대해 한두 번만 밝히지 않았으며 그러한 맥락에서 볼 때 확실히 미국의 이번 행위가 역행성 행보라는 것은 두말할 여지도 없다"고 주장했다.



그러면서 "대화에 대해 이야기하지만 대결정책을 포기하지 않으려 하며 평화에 대해 논하지만 전쟁연습과 군사동맹 강화를 무엇보다 선호하며 관계 개선에 대해 설교하지만 상대방의 주권과 권익에 대한 존중을 회피하고 있는 이러한 비신뢰적이고 적대적인 사람들과 마주 앉을 필요가 없다는 것이 우리의 명백한 입장"이라고 강조했다.



그는 또 "조선민주주의인민공화국에 대한 미국의 적대시정책 실행에서 새로운 기록들이 세워지고 있는 오늘의 현실에서 우리의 반사적 대응에서도 새로운 기록들이 창조되여야 마땅하다"고 말해 강경한 대응조치가 이어질 수도 있음을 시사했다.



바이낸스 사태와 관련한 김 부장 명의 담화는 지난 2일에 이어 사흘 새 두차례 나온 것이다.

앞선 담화에서 김 부장은 "미국의 정치적 도발"이자 "황당무계한 낭설"이라고 반발하며 "미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 경고했다.



이처럼 최고위급이 정치적 의미를 담은 담화를 연속으로 발신한 것은 북한도 이번 사태를 엄중하게 인식해 적극적인 대응이 필요하다고 판단했다는 방증으로 여겨진다.



아울러 북한의 대외관계를 총괄하는 김 부장이 직접적으로 '대화'를 거론했다는 점에서 향후 북미대화 가능성을 닫아놓지 않으려는 의도가 읽힌다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 해킹 사태 배후가 북한이라면 "북한과 이 문제에 대해서 이야기할 것"이라고 밝혔다. 이에 따라 바이낸스 사태를 매개로 북미가 대화의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.

<연합>

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