삼성 반도체 성과급 7억5000만원의 함정…바로 퇴사하면 얼마 받을까 [숫자 뒤의 진실]

삼성전자 반도체(DS)부문 직원이 거액의 성과급을 받고 조기 은퇴하려면 언제 퇴사해야 할까. 성과급은 주식으로 나오고, 전부 바로 팔 수는 없다. 매각 제한이 풀리기 전에 자발적으로 퇴사하면 일부를 돌려줘야 한다.

삼성전자 반도체 생산시설. DS부문은 올해 실적에 따라 특별경영성과급을 지급할 예정이며, 실제 지급액은 사업부별 성과와 개인별 산정 기준에 따라 달라진다. 기사 특정 내용과 무관. 위키미디어 제공

삼성전자는 최근 3분기 DS부문 영업이익이 106조5000억원이라고 발표했다. 전사 영업이익 107조4000억원의 약 99%다. 성과급 기대는 커졌지만, 예상 보상액과 퇴사 시점에 실제로 손에 쥘 수 있는 돈은 다르다.

◆7억5000만원은 노조 추산액…실제 지급액 미정

삼성전자는 지난 5월 노사 합의로 DS부문 특별경영성과급을 신설했다. 기존 초과이익성과급(OPI)과는 별개다. OPI는 개인 연봉의 최대 50%까지 지급하지만, 특별성과급에는 개인별 지급률 상한이 없다.

재원은 DS부문 영업이익의 10.5%다. 이 중 40%는 부문 전체에, 60%는 사업부별 성과에 따라 나눈다. 같은 DS부문 직원이라도 소속에 따라 받는 금액이 다르다.

초기업노동조합 삼성전자지부는 지난달 7일 증권가 영업이익 전망치 약 370조원을 기준으로 예상 성과급을 공개했다.

연봉 8000만원대 초반 직원의 세전 보상액은 메모리사업부 약 7억5000만원, 공통조직 약 5억3000만원, 시스템LSI·파운드리사업부 약 2억4000만원이다.

모두 기존 OPI를 포함한 추산액이다. 실제 지급액은 올해 최종 실적과 개인별 산정 기준에 따라 달라지며, 사업부별 지급률은 2027년 2월 공지될 예정이다.

매년 같은 금액을 받는다는 보장도 없다. 특별성과급은 DS부문 연간 영업이익이 2026~2028년에는 200조원, 2029~2035년에는 100조원을 넘어야 받을 수 있다. 반도체 업황이 나빠져 기준에 못 미치면 지급되지 않는다.

◆세전 7억5000만원…바로 팔 수 있는 주식은 얼마

특별성과급은 현금이 아니라 삼성전자 자사주로 지급한다. 회사가 세금과 보험료 등을 먼저 공제하고, 남은 금액을 주식으로 준다.

소득세와 지방소득세를 합쳐 49.5%를 일괄 원천징수하고, 건강·고용보험료와 선택한 기부금 등은 따로 뗀다. 다만 49.5%는 원천징수율이며 모든 직원의 최종 실효세율은 아니다.

연봉 8000만원인 메모리사업부 직원이 기존 OPI로 4000만원을 받는다고 가정해 보자. 예상 성과급 7억5000만원 가운데 특별성과급은 7억1000만원이다.

여기에 세금 49.5%와 보험료 약 5%를 단순 적용하면 주식으로 받는 금액은 약 3억2305만원이다. 보험료율은 계산을 위한 가정이고, 실제 공제액은 개인마다 다르다.

매각 제한도 있다. 지급받은 주식 중 3분의 1만 바로 팔 수 있다. 나머지 3분의 1은 1년, 또 다른 3분의 1은 2년 동안 팔 수 없다.

앞선 계산으로는 지급 직후 현금화할 수 있는 주식이 약 1억768만원어치, 나머지 약 2억1537만원어치는 제한이 풀릴 때까지 보유해야 한다. 모두 지급 당시 주가가 유지된다는 가정에서 나온 금액이다.

팔 때 주가가 떨어져 있으면 받는 돈도 줄어든다. 주식으로 받은 성과급의 근로소득세는 원칙적으로 지급 당시 주가를 기준으로 계산하기 때문에, 이후 주가가 내려도 이미 원천징수한 세금이 자동으로 줄지는 않는다.

◆퇴사하면 미해제 주식 반환…첫 지급분은 2029년 봄 전량 해제

특별성과급은 2027년 3월 정기주주총회에 지급안을 올린 뒤 3월 말~4월 초 지급할 예정이다. 지급 대상은 원칙적으로 2026년 12월 31일 기준 재직자다.

육아·임신 등 일부 휴직자도 포함되지만, 실제 근무 기간이 1개월 이하이거나 별도 제외 조건에 해당하면 받지 못할 수 있다.

특별성과급을 받은 직원이 자발적으로 퇴직하거나 징계해고되면, 매각 제한이 풀리지 않은 자사주 상당액을 회사에 반환해야 한다.

앞선 가정에서 지급 6개월 뒤 자발적으로 퇴사하면 지급 당시 평가액 기준 약 2억1537만원어치가 반환 대상이다. 1년이 지나 두 번째 물량의 제한이 풀린 뒤 퇴사하면 약 1억768만원어치가 남는다.

거액의 성과급을 받고 조기 퇴사를 고민하는 반도체 직원을 표현한 이미지. 특별성과급은 세금·보험료 공제 후 자사주로 지급되며, 3분의 2는 최장 2년간 매각이 제한된다. 생성형 AI로 제작

2026년 실적분이 예정대로 2027년 3월 말~4월 초 지급되면, 나머지 주식의 매각 제한은 각각 2028년과 2029년 같은 시기에 풀린다. 반환 의무가 미해제 주식에만 적용된다는 전제라면, 2026년 실적분의 반환 부담은 2029년 봄 이후 사라질 수 있다.

이때 퇴사한다고 모든 성과급을 챙기는 것은 아니다. 2027년과 2028년에도 지급 조건을 채워 주식을 받으면 그 지급분에는 별도의 매각 제한이 걸린다.

계속 근무할수록 반환 대상이 될 수 있는 주식도 늘어난다. 퇴사 시 반환액의 구체적인 산정 방식과 퇴직 유형별 예외는 회사의 최종 지급 규정을 확인해야 한다.

◆은퇴자금, 예상 성과급 아닌 실제 현금으로 계산

조기 은퇴를 결정할 때 가장 먼저 따질 것은 퇴사 이후 생활비다. 월 생활비가 500만원이면 1년에 6000만원, 10년이면 6억원이 든다. 물가 상승과 의료비, 투자 손실은 반영하지 않은 금액이다. 주택담보대출 같은 부채가 있으면 부담은 더 커진다.

삼성전자 주식으로 성과급을 받는 직원은 회사 실적과 개인 금융자산이 같은 방향으로 움직인다. 업황이 나빠져 성과급이 줄 때 주가까지 내리면 자산이 예상보다 크게 줄 수 있다.

은퇴자금은 보유 현금과 바로 처분할 수 있는 금융자산을 기준으로 계산해야 한다. 아직 받지 않은 성과급, 매각이 제한된 주식, 앞으로 받을 연봉은 따로 계산해야 한다. 예상 성과급 7억5000만원과 당장 은퇴에 쓸 수 있는 돈은 다르다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지