역시 ‘수원의 수호신’ 박영현은 철벽이었다...“폭투로 점수준 건 아쉽지만...덕분에 정신 차리고 던졌다”

[수원=남정훈 기자]역시 수원의 ‘수호신’ 박영현이었다. 2점차 8회 1사 만루라는 절체절명의 위기에 올랐지만, KT의 승리를 지켜냈다. 특히 9회 세 타자를 모두 슬라이더로 삼진으로 솎아낸 장면은 ‘백미’였다.

3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 삼성의 턱밑 추격을 뿌리치고 1점차 승리를 지켜낸 kt 마무리 박영현이 포효하고 있다. 연합뉴스

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS, 7전4승제) 1차전에서 8-0으로 앞서다 삼성의 거센 추격에 고전했지만, 끝내 8-7로 승리를 거뒀다. 역대 42번의 KS에서 1차전 승리 팀이 우승을 차지한 건 31번으로, 이날 승리로 KT는 73.8%의 확률을 잡았다. 두 팀의 KS 2차전은 4일 같은 장소에서 열린다. KT는 고영표, 삼성은 페덱을 선발로 예고했다.

3주 간의 실전 공백이 무색하게 KT 타선은 초반부터 대폭발했다. 1회 힐리어드의 2타점 2루타 등 석점을 내며 기선을 제압한 KT는 3회 안현민의 투런포가 터져나오며 삼성 선발 최원태를 일찌감치 마운드에서 쫓아냈다. 5회 한승택의 솔로포, 6회 김현수의 투런포로 8-0까지 점수 차를 벌렸을 때만 해도 완승으로 경기가 끝나는 듯 했다.

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그러나 삼성의 뒷심은 무서웠다. 7회 구자욱의 투런포로 0의 행진을 깼고, 이어 디아즈까지 안타를 때려내며 6회까지 무실점의 완벽투를 선보인 KT 선발 대니엘을 마운드에서 내려가게 만들었다.

대니엘 강판 후 KT 불펜은 더욱 흔들렸다. 이강철 감독이 준비한 ‘히든카드’인 로건 앨런은 올라오자마자 연속 안타를 맞으며 위기를 더욱 부추겼고, 7회에만 손동현, 김정운까지 줄줄이 마운드에 소환했다.

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7회에만 대거 5실점한 KT 마운드는 8회에도 흔들렸다. 김정운이 선두타자 스트레이트 볼넷을 내주며 마운드를 내려갔고, 이어 오른 오원석도 첫 타자 구자욱에게 안타를 맞고 무사 1,2루에 몰렸다. 디아즈를 삼진으로 처리하며 위기를 벗어나는 듯 했으나 김성윤에게 적시타를 맞았고, 김영웅을 볼넷으로 내보내며 1사 만루까지 허용했다.

결국 이강철 감독은 마무리 박영현에게 ‘5아웃 세이브’를 맡길 수밖에 없었다. 8-6, 1사 만루. 안타 한 방이면 동점을 허용할 수 있는 상황이었지만, 박영현은 침착했다. 류지혁에게 맞은 좌익수 방면 라인 드라이브 타구는 희생플라이가 될 수 있었지만, 3루 주자가 햄스트링 힘줄 부상에서 회복한 지 얼마 되지 않은 구자욱이었기에 희생플라이가 아닌 뜬공이 된 게 행운이었다.

그러나 대타 김현준 타석 때 어이없는 폭투를 범해 8-7까지 추격을 허용했다. 2사 2,3루 위기에서 한 방이면 역전까지 가능한 상황이었지만, 김현준을 좌익수 뜬공으로 처리했다.

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9회에도 마운드에 오른 박영현은 이재현과 대타 전병우, 박승규를 모두 슬라이더 위닝샷으로 헛스윙 삼진으로 솎아내며 기어코 팀 승리를 지켜냈다. 1.2이닝 3탈삼진 무실점. 폭투로 인한 승계 주자 실점이 유일한 옥에 티였지만, 승리를 지켜냈으니 백점 만점 투구였다.

경기 뒤 2003년생 동갑내기 안현민과 수훈 선수 인터뷰에 임한 박영현은 “감독님께서 오늘 무조건 나간다고 하셔서 점수 차에 상관없이 6회부터 루틴대로 몸을 풀고 준비했다. 감독님이 이렇게 지켜줘서 고맙다고 하셨다. 중요한 경기 지켜서 기분 좋고, 흐름 이어서 우승하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

8회 등판 상황을 돌아보던 박영현은 “그 전에 나갈 줄 알았는데 만루에 나갔다. 무조건 막자라는 생각이었다. 류지혁 선수 타구가 희생플라이가 될 줄 알았는데 안 돼서 기분 좋았지만, 바로 폭투해서 정신 차리고 던졌다”고 돌아봤다. 옆에 있던 안현민도 “오늘 하나도 떨리지 않았는데, 유일하게 떨렸던 순간이 (박)영현이 폭투였다”라고 할 정도였다.

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9회 세 타자를 주무기인 포심 패스트볼이 아닌 슬라이더로 삼진을 잡아낸 것에 대해선 “포심이 좋았는데, 수 (한)승택 형이 슬라이더 사인을 내서 믿고 던졌다. 내가 봐도 좋은 슬라이더였고, 안 맞을 자신 있었다”고 했다.

오래 쉬면 부진하고, 연투하면 공이 더 좋은 경우가 많았던 박영현은 3주 이상의 실전 공백 속에서도 무실점 완벽투를 보인 것에 고무됐다. “오래 쉬면 고전한다고 했는데, 오늘 투구로 정리된 것 같다. 내일은 연투니 더 좋은 컨디션으로 공을 던질 수 있을 것 같다”

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