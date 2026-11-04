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나란히 ‘대통령과 한 컷’…‘명청 대리전’ 승자는 김남희

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김희정 기자 hee@segye.com

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민주 여성위원장에 초선 김남희…친청계 재선 문정복 꺾고 당선

더불어민주당 전국여성위원장에 친명(친이재명)계 김남희 의원이 친청(친정청래)계 문정복 의원을 꺾고 3일 당선됐다.

 

민주당은 이날 여성·노인·청년·대학생·장애인·노동·농어민·을지키는민생실천·사회연대경제·소상공인 등 전국위원장 10명을 선출했다고 밝혔다. 이번 선거는 대의원과 권리당원 등을 대상으로 부문별 동시 투표로 진행됐다. 1일에는 온라인 투표, 2~3일에는 자동응답시스템(ARS) 투표가 실시됐다.

더불어민주당 김남희 의원. 뉴스1
더불어민주당 김남희 의원. 뉴스1

이중 여성위원장 경선은 친청계와 친명계의 조직력을 가늠할 대리전으로도 주목받았다. 여성위원장이 2028년 총선 공천관리위원회 당연직 위원으로 참여한다는 점에서도 관심이 높았다.

 

경기 광명을을 지역구로 둔 초선 김 의원은 김민석 대표 취임 뒤 경찰개혁추진단장을 맡는 등 주요 당무에 참여했다. 경기 시흥갑을 지역구로 둔 재선 문 의원은 정청래 전 대표 체제에서 최고위원과 조직사무부총장 등 주요 당직을 지냈다.

 

두 의원은 지난 2일 이재명 대통령의 국회 시정연설 뒤에도 대통령과 함께 찍은 사진을 나란히 사회관계망서비스(SNS)에 게재하는 등 선거 막판까지 치열한 경쟁을 벌였다. 당초 당내 활동 경력과 조직 기반 등을 고려할 때 문 의원의 우세가 점쳐졌으나, 김 의원이 예상을 깨고 당선됐다.

 

김 의원은 결과 발표 직후 페이스북을 통해 당선 사실을 알리며 “정말 감사하다”고 밝혔다. 문 의원도 페이스북을 통해 김 의원에게 축하를 전하며 “제가 많이 부족했다”고 했다.

 

청년위원장에는 김동아 의원, 농어민위원장에는 문금주 의원, 을지키는민생실천위원회(을지로) 민병덕 의원, 사회연대경제위원장에는 박정현 의원이 각각 선출됐다.

 

노인위원장에는 이상옥 전 의원, 대학생위원장엔 이동원 전 민주당 전국대학생위원회 수석부위원장이 각각 뽑혔다.

 

장애인위원장엔 박호석 대한장애인탁구협회 회장, 노동위원장엔 최철호 전국전력산업노동조합연맹 위원장, 소상공인위원장엔 이승훈 전 중소벤처기업부 정책전문위원이 선출됐다.


김희정 기자 hee@segye.com 기자페이지 바로가기

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