金 “반명·신천지 연합 증거없어”… 鄭 “책임져야”

더불어민주당 김민석 대표가 8·17 전당대회 과정에서 정청래 전 대표를 겨눠 제기했던 ‘반명·분열주의·신천지’(반·분·신) 3자 비밀연합’ 의혹에 대해 3일 사과했다. 정 전 대표는 즉각 “어떤 책임을 질 것인지 본인 스스로 얘기하기 바란다. 결자해지해야 한다”고 반발했다.



김 대표는 이날 국회에서 비공개로 진행된 의총에서 “조사 결과 3자 비밀 연합 증거가 없었다”며 “혹여라도 본의 아니게 피해를 입으신 분들께 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 고개를 숙였다. 김 대표는 사과 발언 중 울컥하는 모습을 보였고, 발언을 마친 뒤에는 눈물을 닦기도 했다.



당초 민주당은 이날 국회에서 의원총회를 열어 당원정비 태스크포스(TF)로부터 신천지 관련 의혹 조사 결과를 보고받을 예정이었다. 그러나 TF 단장인 박선원 최고위원 대신 김 대표가 발언대에 섰다.



김 대표의 사과에도 불구하고 정 전 대표는 김 대표를 강도 높게 비판했다. 정 전 대표는 의총 뒤 기자들과 만나 “당원에게 모욕감과 혼란, 당을 심대한 위험에 빠트리게 한 행위는 해당 행위”라며 “비공개 의총에서 숨어서 죄송하다 할 것이 아니라 이로 인해 상처를 받은 당원에게 공개적으로 사과하길 바란다”고 요구했다.



야당도 “의혹을 자의적으로 덮고 넘어갔다”고 반발했다. 국민의힘 정점식 원내대표는 “경찰과 중대범죄수사청은 당장 민주당을 수사해야 한다”며 “민주당이 수사기관도 아닌데 어떻게 비밀연합 여부를 가리겠냐”고 꼬집었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지