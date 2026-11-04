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서울 온 외국인 관광객, 카드 소비 역대 최대

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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1∼9월 8.8조원… 쇼핑·의료 순
골목상권도 81% 늘어 3000억

올해 서울을 찾은 외국인 관광객의 카드 소비액이 9개월 만에 8조8435억원으로 지난해 연간 실적을 넘어 역대 최대치를 기록했다. 명동·강남 등 주요 관광지뿐 아니라 골목상권과 전통시장에서도 외국인 소비가 늘었다.

서울시는 올해 1∼9월 외국인 관광객의 카드 소비액이 8조8435억원으로 전년 동기 대비 57.7% 증가했다고 3일 밝혔다. 지난해 연간 소비액인 7조9375억원보다도 11.4% 많은 수치다.

3일 서울 중구 명동 거리에서 관광객들이 관광을 즐기는 모습. 뉴스1
3일 서울 중구 명동 거리에서 관광객들이 관광을 즐기는 모습. 뉴스1

월별 카드 소비액은 지난 4월부터 9월까지 6개월 연속 1조원을 웃돌았다. 업종별 소비 비중은 쇼핑이 46.0%로 가장 컸고 의료·웰니스(23.8%), 식음료(13.3%), 숙박(10.4%) 순이었다. 자치구별로는 강남구(29.6%), 중구(27.7%), 마포구(7.1%)에 전체 소비액의 64.4%가 집중됐다.

올해 1∼9월 골목상권 카드 소비액은 전년 동기 대비 80.5% 늘어난 3082억원으로 집계됐다. 같은 기간 전통시장은 1533억원에서 2282억원으로 48.8% 증가했다. 주요 관광지 가운데 성수는 소비액이 2638억원으로 100.6% 늘어났다.

같은 기간 서울 방문 외국인 관광객은 1314만명으로 전년 동기 대비 21.5% 증가했다. 코로나19 이전인 2019년 같은 기간보다도 27.9% 많았다. 국적별로는 중국이 420만명(32.0%)으로 가장 많았다. 이어 일본 240만명(18.2%), 대만 143만명(10.9%), 미국 93만명(7.1%), 홍콩 42만명(3.2%) 순이었다.

시는 앞으로도 외국인 관광객의 체류시간과 소비를 늘릴 수 있는 관광 콘텐츠를 지속 발굴하고 주요 관광지와 골목상권·전통시장을 연계해 관광산업의 성장세가 지역경제 활성화로 이어지도록 할 계획이다.


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