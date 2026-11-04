30도 늦더위 열흘 뒤 9도대로 ‘뚝’… 롤러코스터 탄 10월 날씨

나흘 새 10도 급락
초순 비 0.5㎜… 이후 2∼3일마다 비
서울 낮 기온이 30도를 넘긴 지 열흘 만에 전국 평균기온이 9도대로 떨어졌다. 올해 10월은 한 달 사이 늦더위와 급격한 추위가 번갈아 찾아왔다. 월 평균기온은 15.8도로 1973년 이후 다섯 번째로 높았다.
기상청은 이같은 내용을 담은 ‘2026년 10월 기후특성’을 4일 발표했다.
10월 평균기온은 평년(14.3도)보다 1.5도 높았다. 역대 가장 더웠던 지난해(16.6도)보다는 0.8도 낮았다.
중순이 특히 더웠다. 8일쯤부터 한반도 상층에 고기압성 순환이 발달·정체하면서 따뜻한 공기가 유입된 영향이다. 10∼13일과 16∼20일 두 차례 고온이 이어졌다. 중순 전국 평균기온은 17.9도로 평년보다 3.5도 높았다. 같은 기간 기준 역대 2위다.
12일에는 서울 일최고기온이 30.1도까지 올랐다. 서울의 10월 최고기록(1913년 10월 3일)과 같은 값이다. 같은 날 대전(31.5도)·정읍(31.1도)은 10월 최고기록을 새로 썼다. 안동(29.0도)과 구미(30.0도)는 역대 최고기록과 같았다.
하순에는 기온이 급변했다. 20일쯤부터 북유럽∼우랄산맥 부근에 블로킹(대기 흐름이 막혀 고기압이 한자리에 머무는 현상)이 강하게 발달하면서 찬 공기가 빠르게 남하했다.
전국 평균기온은 18일 19.8도에서 22일 9.8도로 나흘 만에 10.0도 떨어졌다. 25일 16.9도로 올랐다가 28일 8.1도로 다시 내려갔다.
한 달 중 전국 일평균기온이 가장 높았던 날(12일 22.1도)과 가장 낮았던 날(28일 8.1도)의 차이는 14.0도였다. 1973년 이후 네 번째로 큰 폭이다.
강수도 시기별로 극명하게 갈렸다. 10월 전국 강수량은 108.5㎜로 평년(63.0㎜)의 1.7배가량이었다. 2024년(115.8㎜), 2025년(173.3㎜)에 이어 3년 연속 평년보다 많았다.
그러나 초순 강수량은 0.5㎜에 그쳤다. 같은 기간 기준 역대 세 번째로 적었다. 초순 상대습도도 65%로 역대 가장 낮았다.
반면 중순과 하순에는 강수일수가 각각 3.7일, 4.3일이었다. 2∼3일에 한 번꼴로 비가 내린 것이다.
기상청은 중·하순 잦은 비의 원인으로 엘니뇨를 꼽았다. 열대 서태평양의 대류 활동이 억제되면서 한반도 남동쪽에 고기압성 순환이 발달했다는 분석이다. 이 고기압 가장자리를 따라 들어온 따뜻하고 습한 공기가 북쪽의 찬 공기와 만나 비구름이 자주 발달했다는 설명이다.
23∼26일에는 제30호 태풍 ‘참피’가 대만∼일본 규슈 부근으로 이동하며 많은 수증기를 끌어올렸다. 충청 이남을 중심으로 장시간 비가 이어졌다. 참피는 1951년 관측 이래 가장 늦게 우리나라에 영향을 준 태풍으로 기록됐다.
비가 많았지만 가뭄은 이어졌다. 최근 6개월 누적강수량이 평년의 77.3%에 머물러 여름철 강수 부족의 영향이 남았다.
10월 전국 기상가뭄 발생일수는 18.5일로 1974년 이후 네 번째로 많았다. 전북(26.1일), 전남·광주(22.8일), 경북(21.2일), 수도권(20.3일) 순으로 많았다.
한반도 주변 해역의 10월 평균 해수면 온도는 22.7도였다. 최근 10년 중 세 번째로 높았다. 동해는 23.4도로 최근 10년 중 가장 높았다.
이미선 기상청장은 “올해 10월은 급격한 날씨 변화를 보이며 한 달 내에서 기온과 강수 특성이 큰 변동을 보였다”며 “11월부터 추위, 대설 등 겨울철 위험기상에 대비할 수 있도록 방재 기관과 긴밀하게 협력하겠다”고 했다.
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