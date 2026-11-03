대한항공, 4일부터 미국행 승객 에볼라 서약서 제출 의무화

대한항공이 4일부터 미국행 항공편 승객을 대상으로 에볼라 관련 서약서 제출을 의무화한다.

대한항공 항공기 모습. 연합뉴스

대한항공은 3일 미국 질병통제예방센터(CDC)의 행정명령에 따라 4일 오후 1시59분 출발편부터 미국행 승객의 에볼라 관련 서약서 제출을 의무화한다고 밝혔다. 괌과 하와이를 포함한 미국 전 노선이 대상이다. 미국행 승객은 최근 21일 이내 콩고민주공화국(DRC)을 방문하거나 체류한 사실이 없다는 서약서를 제출해야 한다. DRC 공항에서 단순 환승한 경우도 체류 이력에 포함된다. 미국 시민권자와 영주권자, 승무원, 미국을 경유하는 환승객도 예외는 없다. 최근 21일 이내 DRC에 머물렀거나 서약서를 제출하지 않으면 탑승이 제한된다.

서약서는 영유아를 포함해 승객마다 한 장씩 작성해야 한다. 미성년자나 직접 작성이 어려운 승객은 보호자 등이 대신 작성할 수 있다. 출발 당일 탑승 수속 전까지 종이나 전자 방식으로 제출하면 된다.

이번 조치는 한국시간으로 12월19일까지 시행될 예정이다. 대한항공은 미국 보건 당국의 지침이 변경되면 추가 안내할 방침이다.

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