LG생활건강, 3분기 영업익 704억원…뷰티 적자 지속

LG생활건강이 올해 3분기 700억원대의 영업이익을 기록했다. 면세 판매 회복등에 힘입어 전년 동기보다 영업이익이 50% 이상 늘었지만 뷰티분야 적자는 계속됐다.

LG생활건강은 올해 3분기 연결 기준 매출은 1조5774억원, 영업이익 704억원을 기록했다고 3일 공시했다. 전년동기 대비 영업이익은 52.4% 증가한 결과다. 매출은 지난해 같은 기간보다 0.2% 감소했다.

뷰티사업이 적자를 계속 보았지만 그 폭이 줄어들면서 영업이익 증가로 이어졌다. 뷰티 부문 매출은 6608억원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소했고 영업손실은 109억원으로 적자 폭을 축소했다. LG생활건강은 면세 매출이 늘면서 럭셔리 브랜드 ‘더후’가 성장세로 돌아섰고 닥터그루트와 도미나스, 유시몰, VDL 등도 매출이 증가했다고 설명했다. 백화점과 할인점 등 오프라인 매장 운영 효율화도 손익 개선에 영향을 미쳤다.

홈케어앤데일리뷰티(HDB) 부문 매출은 4192억원으로 3.8% 증가했지만 영업이익은 310억원으로 3.1% 감소했다. 주요 유통채널의 판매 호조에도 브랜드 경쟁력 강화를 위한 마케팅 비용이 늘어난 영향이다.

음료 사업인 리프레시먼트 부문은 부진했다. 매출은 4974억원, 영업이익은 503억원으로 각각 3.1%, 19.9% 감소했다. 음료 수요 감소와 원부자재 가격 상승, 판촉 경쟁 심화가 실적에 영향을 미쳤다.

해외 매출은 4323억원으로 12.5% 줄었다. 북미 매출은 에이본 매각 영향으로 12.5% 감소한 1355억원을 기록했으나 에이본 실적을 제외하면 약 5% 성장했다. 중국 매출은 온라인 사업구조 재편 등의 영향으로 21.1% 줄어든 1151억원에 그쳤다.

LG생활건강은 연구개발(R&D) 기반 제품 혁신과 글로벌 유통망 확대에 주력할 방침이다. 지난 8월 닥터그루트를 미국 세포라 오프라인 매장 400여곳에 입점시킨 데 이어 중남미 시장 진출도 모색하고 있다.

한편 LG생활건강은 이날 이사회를 열고 색조 브랜드 '힌스'를 운영하는 자회사 비바웨이브의 잔여지분 25%를 추가 인수하기로 결정했다. 이에 따라 비바웨이브 지분 100%를 확보하고 힌스의 글로벌 진출을 지원할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지